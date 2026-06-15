Beşiktaş Gain-Fenerbahçe Beko maçı, Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde şampiyonluk yarışını yakından takip eden basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Final serisinde kritik öneme sahip karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri, başlama saati ve serideki son durum araştırılıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi heyecanı sürüyor. Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak mücadele öncesinde gözler maçın detaylarına çevrilirken, taraftarlar karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE İZLENİR?

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde oynanacak Beşiktaş Gain-Fenerbahçe Beko karşılaşması beIN SPORTS Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonluk yarışının en kritik mücadelelerinden biri olarak gösterilen maç, basketbolseverler tarafından televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edilebilecek.

Beşiktaş seride 1-0 öne geçerken, gözler bu kritik derbinin ikinci randevusuna çevrildi.

Beşiktaş Gain-Fenerbahçe Beko maçı nerede izlenir, saat kaçta? (Basketbol Süper Ligi play-off final serisi)

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçı 15 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getirecek mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Bu nedenle seride oynanacak her karşılaşma, takımlar açısından büyük önem taşıyor. Üçüncü maç ise 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

Beşiktaş Gain-Fenerbahçe Beko maçı nerede izlenir, saat kaçta? (Basketbol Süper Ligi play-off final serisi)

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre gerekmesi halinde serinin dördüncü maçı 19 Haziran'da, beşinci ve son maçı ise 21 Haziran'da oynanacak.

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