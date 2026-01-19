Süper Lig'de heyecan, 18. haftanın kapanış mücadelesiyle zirveye taşınıyor. Ligin ikinci devresine moralli bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor'u konuk ediyor. Üst sıralarla olan puan farkını kapatmayı hedefleyen siyah-beyazlılar ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin mücadelesi öncesinde, maçın saati ve yayınlanacağı platform spor severler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Kayserispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Beşiktaş, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkıyor. Kayserispor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Yoğun kış şartlarının etkisini gösterdiği İstanbul'da, futbolseverlerin heyecanla beklediği bu müsabaka, her iki takımın da ligdeki kaderini yakından ilgilendiriyor. Ozan Ergün'ün düdük çalacağı maç öncesinde takımların son hazırlıkları tamamlanırken, teknik direktörlerin sahaya süreceği kadrolar da netleşmeye başladı.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki bu kritik mücadele, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler, 19 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşmayı bu kanaldan takip edebilecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise hakem Cihan Aydın görev yapacak.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon başında takip edemeyecek olan taraftarlar için dijital platform seçenekleri ön plana çıkıyor. Beşiktaş-Kayserispor müsabakası, beIN Connect ve TOD TV uygulamaları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure, Abraham

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Semih Güler, Denswil, Carole, Furkan Soyalp, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

