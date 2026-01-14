Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda ikinci hafta heyecanı sürerken, Fenerbahçe ile Beyoğlu Yeni Çarşı ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor. İstanbul’da oynanacak mücadele, grup sıralaması kadar iki takımın kupa yolculuğu açısından da kritik önem taşıyor. Bu kapsamda maçın oynanacağı stat ve Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler merak edildi.

Türkiye Kupası’nda gruptaki ilk maçlarını kaybeden Beyoğlu Yeni Çarşı ve Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya geliyor. Maçının kadrosu ve muhtemel 11'ler ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, saat kaçta?

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesi, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak. Ev sahibi statüsündeki Beyoğlu Yeni Çarşı, karşılaşmada tribün desteğini arkasına almayı hedefliyor. Fenerbahçe ise yoğun fikstüre rağmen kupada ilk galibiyetini alarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek.

Beyoğlu Yeni Çarşı: Fatih, Batuhan, Ali, Burak, A. Eren, Barış, Göktan, Arda, Alhan, Arif, Eren

Fenerbahçe: M. Günok, M. Müldür, Çağlar, Yiğit, Oğuz, Bartuğ, Guendouzi, Musaba, Talisca, Kerem, Duran

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta karşılaşması olan Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe maçı, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Özer Özden görev alacak.

