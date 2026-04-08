Bosna Hersekli top toplayıcı Afan Cizmic, Bosna Hersek-İtalya maçı sonrası Dünya Kupası yolunda yaşanan kritik anlarla gündeme oturdu. Donnarumma’nın penaltı notlarını alıp saklaması, maç sonrası en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Peki, Bosna Hersekli top toplayıcı kim, neden gündem oldu?

Bosna Hersek-İtalya maçı, Dünya Kupası hedefi açısından büyük önem taşırken, saha kenarında görev yapan Bosna Hersek top toplayıcı Afan Cizmic’in Donnarumma’nın penaltı notlarını alması karşılaşmaya damga vurdu. Yaşanan bu an, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

BOSNA HERSEK TOP TOPLAYICI KİM?

Bosna Hersek’in Zenica kentinde oynanan karşılaşmada gündeme gelen isim, 14 yaşındaki Afan Cizmic oldu. Genç yaşına rağmen maç sırasında sergilediği refleks ve dikkat, kısa sürede uluslararası basında da yer bulmasını sağladı.

Futbol hayatına Zenica ekibi Çelik’in altyapısında devam eden Cizmic, maçta top toplayıcı olarak görev yapıyordu. Karşılaşmayı büyük bir dikkatle takip ettiğini belirten genç isim, kendisini sadece bir görevli değil, maçın parçası olarak hissettiğini ifade etti.

Bosna Hersekli top toplayıcı kim, neden gündem oldu? Bosna Herseki Dünya Kupasına taşıdı

BOSNA HERSEKLİ TOP TOPLAYICI NEDEN GÜNDEM OLDU?

Karşılaşmanın normal süresinin 1-1 sona ermesinin ardından penaltı atışlarına geçildi. Bu sırada Afan Cizmic, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma’nın penaltı notlarını tuttuğu kağıdı fark etti.

Genç top toplayıcı, kısa bir tereddüdün ardından kağıdı alarak sakladı. Penaltı atışları sırasında notlarına ulaşamayan Donnarumma, Bosna Hersekli futbolcuların kullandığı atışları kurtaramadı. Bu an, maçın kırılma noktalarından biri olarak değerlendirildi. Cizmic, o anları şu sözlerle ifade etti.

Maçı dikkatle takip ediyordum. Her şutumuzu, her kurtarışı hissediyordum, herkes gibi ben de kendimi o maçın bir parçası hissediyordum. Bu, milli takımımız için 'ya tamam ya devam' maçıydı. (Donnarumma'nın) havlunun arkasına bir kağıt bıraktığını ve oradan okuduğunu gördüm. Bu, bizim penaltıcılarımızın listesiydi. O anda bir ikilem oluştu, alayım mı, almayayım mı? Birinin bir şey söyleyip söylemeyeceğini düşündüm. Hareket ettim, yarı yolda durdum. Sonra gitmeye karar verdim, ne olursa olsun dedim. Çıktım, kağıdı aldım ve kaçtım.

Kağıdı arayıp da bulamayan Donnarumma'nın tepkisini gördüğünde başarılı olduğunu anladığını dile getiren Cizmic, İtalyan kaleciyi şaşkın ve sinirli gördüğünü, bunun da maça yansıdığını belirtti.

Bosna Hersekli top toplayıcı kim, neden gündem oldu? Bosna Herseki Dünya Kupasına taşıdı

ÜLKESİNİ DÜNYA KUPASINA TAŞIDI

Penaltı atışlarında İtalya’yı eleyen Bosna Hersek, Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın ardından Afan Cizmic dış basında, “beklenmeyen kahraman” olarak anılmaya başlandı.

Bosna Hersekli top toplayıcı kim, neden gündem oldu? Bosna Herseki Dünya Kupasına taşıdı

Cizmic, yaptığı hareketin tamamen milli takımına yardımcı olma amacı taşıdığını ifade etti. Öte yandan genç top toplayıcı, Donnarumma’nın not kağıdının açık artırmaya çıkarılacağını ve elde edilecek gelirin hayır işlerine bağışlanacağını açıkladı. Cizmic'in hedefi ise bir gün Bosna Hersek Milli Takım forması giymek.

Haberle İlgili Daha Fazlası