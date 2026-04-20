Bulgaristan’da gerçekleştirilen genel seçimler, ülke siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Sandıkların kapanmasının ardından açıklanan ilk verilere göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in öncülüğünü yaptığı İlerici Bulgaristan Koalisyonu, oyların önemli bölümünü alarak seçimi açık ara önde bitirdi. İlerici Bulgaristan Koalisyonu kurucusu ''Rumen Radev kimdir?'' merak edilirken Bulgaristan seçim sonuçları da araştırılmaya başlandı.

Bulgaristan seçim süreci ülke genelinde yoğun katılımla gerçekleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların büyük kısmının sayılmasıyla birlikte koalisyon yaklaşık yüzde 45’lik destek elde ederken, 240 sandalyeli parlamentoda 135 milletvekili çıkararak güçlü bir konum elde etti. Peki, İlerici Bulgaristan Koalisyonu kurucusu Rumen Radev kimdir?

Bulgaristan seçim sonuçları 2026! İlerici Bulgaristan Koalisyonu kurucusu Rumen Radev kimdir?



BULGARİSTAN SEÇİM SONUÇLARI 2026

Bulgaristan’da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından ortaya çıkan ilk sonuçlar dikkat çekti. Eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu, oyların büyük bölümünü alarak sandıktan birinci çıktı.

Resmi olmayan verilere göre oyların önemli kısmının sayılmasıyla birlikte koalisyon yaklaşık yüzde 45 oy oranına ulaştı ve 240 sandalyeli parlamentoda 135 milletvekili kazandı.

Bulgaristan seçim sonuçları 2026! İlerici Bulgaristan Koalisyonu kurucusu Rumen Radev kimdir?

Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) ile Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan ittifakı oyların yaklaşık yüzde 12’sini aldı. Hak ve Özgürlükler Hareketi yüzde 6, Vızrajdane partisi ise yüzde 4 civarında oy oranına ulaşarak parlamentoya giren diğer siyasi oluşumlar arasında yer aldı.

Bulgaristan seçim sonuçları 2026! İlerici Bulgaristan Koalisyonu kurucusu Rumen Radev kimdir?

RUMEN RADEV KİMDİR?

Rumen Radev 1963 yılında Bulgaristan’ın Dimitrovgrad kentinde doğdu. Askeri kariyerle başladığı meslek hayatında Bulgar Hava Kuvvetleri’nde uzun yıllar görev aldı ve korgeneral rütbesine kadar yükseldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini üstlenen Radev 2016 yılında askerlikten ayrılarak siyasete adım attı.

Aynı yıl yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen Radev, 2021’de yeniden seçilerek görevini ikinci döneminde de sürdürdü. 2026 yılında görevinden ayrılmasının ardından aktif siyasette yeni bir oluşum kurarak İlerici Bulgaristan Koalisyonu’nun liderliğini üstlendi.

Dış politikada daha temkinli bir Avrupa Birliği yaklaşımı benimseyen Radev, Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini savunan açıklamalarıyla da dikkat çekti.

