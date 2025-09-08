Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan'a konuk oluyor. İspanya maçında alınan ağır yenilgiyi telafi etmek isteyen A Milliler, Bulgaristan'a karşı mutlak galibiyetin peşinde. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, İspanya'ya karşı alınan 6-0'lık ağır mağlubiyetin ardından Bulgaristan ile oynanacak maçta büyük bir çıkış yakalamak istiyor.
A Milliler mücadele öncesinde hazırlıklarını bütün hızıyla sürdürürken, "Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları da araştırılmaya başlandı.
BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan'a konuk olacak. Bulgaristan-Türkiye karşılaşması 11 Ekim 2025 Cumartesi akşamı saat 21.45'te başlayacak.
Sofya Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynanacak mücadele, TV8 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. 86 milyonun heyecanla beklediği karşılaşma Exxen platformundan da takip edilebilecek.
TÜRKİYE ELEME GURUBUNDA KAÇINCI SIRADA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadelesini sürdüren Türkiye, Bulgaristan'a karşı mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.
İspanya'nın lider konumda olduğu grupta mevcut puan durumu şu şekilde:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Puan Cetveli