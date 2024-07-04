Bursa İnegöl, İznik ve Gürsu'da doğayla iç içe olabileceğiniz kamp yerleri yazın gözdesi

Bursa… ülkemizin dördüncü büyükşehri, Marmara Bölgesi’nin incisi. Kadim, Evvel, Uluşehir Bursa; sadeliği, doğallığı ve yeşillin her tonuyla adeta bir safiyet gülü… Bursa hakkında konuşulması gereken, söylenmesi gereken ne çok şey var. Ama bunun için yerimiz dar. Bu sebepten İnegöl, İznik ve Gürsu ilçelerinde bulunan ve doğayla iç içe olabileceğiniz ücretsiz kamp alanlarını listelemekle yetineceğiz.

Osmangazi Köprüsü'nden çok yakın! Bursa Gemlik ve Osmangazi'de kamp yapabileceğiniz ücretsiz aile yerleri

Osmangazi Köprüsü'nden çok yakın! Bursa Gemlik ve Osmangazi'de kamp yapabileceğiniz ücretsiz aile yerleri

Bursa'da nerede kamp yapılır? Karavanla da kalabileceğiniz Yıldırım ve Nilüfer'deki ücretsiz konaklama yerleri

Bursa'da nerede kamp yapılır? Karavanla da kalabileceğiniz Yıldırım ve Nilüfer'deki ücretsiz konaklama yerleri

Bursa Kestel ve Mustafakemalpaşa'da ücretsiz kamp alanları! İstanbul'a yakın nerede kamp yapılır?

Bursa Kestel ve Mustafakemalpaşa'da ücretsiz kamp alanları! İstanbul'a yakın nerede kamp yapılır?

Tarihi, doğası, havası, güneşi, suyu her şeyiyle örnek bir kenttir Bursa.

Sessizlik, sakinlik, suhulet, yeşil, güneş, göl, akarsu, şelale, orman, yayla gibi daha sayamadığım onlarca kelimenin karşılığını bu özel şehirde hazzını alabilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin karmaşasından kaçan insanların ilk sığındığı Bursa’da kampın her türlüsünü bulmanız mümkün.

Kafa dinlemek, stres atmak, ruh dinlendirmek ve maceracı insanların da tercih ettiği Uluşehir, Bursa’nın Gürsu, İznik ve İnegöl ilçelerinde herkese şifa dağıtan ücretsiz kamp alanlarını keşfedelim.

ERİCEK GÖLÜ KAMP ALANI GÜRSU

Bursa’nın Gürsu ilçesinde kalan Ericek Gölü Kamp Alanı’na ister Gürsu’daki minibüslerle, isterseniz kendi özel aracınızla rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz.

Masmavi gölü, mis gibi kokan çam ağaçlarının içinde yeşilin her tonuyla gözleriniz dinlenecek, yorgunluğunuz, sıkıntınız, stresiniz hemen bitecektir.

Göle sıfır konumda bulunan alanda ücretsiz kamp için hemen çadırınızı kurabilir, dilerseniz bungalov evlerde konaklayabilirsiniz.

Buranın serin sularında yüzebilir, balık tutabilir, piknik yapabilir, mangal yapabilirsiniz. Ayrıca burada muhteşem hatıra fotoğrafları da çekebilirsiniz.

Bölgeye gelmeyi düşünüyorsanız, çadırın içine elektrik çekebilmeniz için elektrik uzatma kablosu, gıda ihtiyaçlarınız için yiyecek içecek, nakit para yanınızda bulundurmanızda fayda görüyoruz.

SANSARAK KANYONU KAMP ALANI İZNİK

Bursa’nın İznik ilçesinde yer alan Sansarak Kanyonu Kamp Alanı’na ister özel ister minibüslerle gidebilirsiniz.

Çam ormanları ve İznik Gölü ikilisinin yer aldığı bölgenin her köşesi adeta yapay bir cennet izlenimi veriyor.

Sansarak Kanyonu’na sadece kampçıların değil, trekking, dağcılık, doğa ve su sporları tutkunlarının da uğrak yeri.

Buz gibi akan dereleri, onlarca metre yükseklikteki kanyon yüksekliği, mis gibi kokan çam ağaçları arasında yürüyüş yapabilir, kayalara tırmanabilir, gölde balık tutabilir ve hatıra için bir sürü fotoğraf çekebilirsiniz.

Ücretsiz olan kamp alanında organik meyve, sebze satın alabilirsiniz.

Bunun için yanınızda mutlaka nakit para bulundurmayı unutmayın.

Ayrıca bölgede cep telefonlarının çok iyi çekmediğini de belirtmiş olalım.

Yine bölgede sivrisineklerden ve böceklerden korunmak için mutlaka böcek ilacı almayı unutmayın.

FEVZİYE KANYONU KAMP ALANI İNEGÖL

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Fevziye Kanyonu Kamp Alanı’na İnegöl’den kalkan minibüslerle veya şahsi aracınızla kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Burası çoğu insanın çok fazla bilmediği oldukça sessiz, sakin doğal florası bakımından harika bir kamp alanıdır.

Fevziye Kanyonu’nda doğa sporları, benzersiz manzarasında fotoğraflar çekebilir, ücretsiz kamp çadırı kurabilir, balık tutabilir, kayalara tırmanış gerçekleştirebilir, dağ bisikleti sürebilirsiniz.

Gür ormanları, buz gibi akan serin dereleri, muhteşem topografyası ve zengin ekosistemiyle yapay bir cennet gibi.

Burada unutulmaz zamanlar geçirip şehrin bütün negatif elektriğini mis gibi kokan toprağa bırakıp rahatlayabilirsiniz.