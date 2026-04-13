Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında oynayacak mı sorusu gündemde! Galatasaray’da gözler Fenerbahçe derbisine çevrilirken, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Victor Osimhen’in durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk, son yaptığı açıklamayla hem yıldız golcünün dönüş sürecine hem de derbi ihtimaline dair detaylar paylaştı.

Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında oynayacak mı sorusu futbolseverlerin gündeminin merkezine yerleşti. Sarı kırmızılıların Göztepe deplasmanında aldığı galibiyet sonrası konuşan Okan Buruk, Nijeryalı futbolcunun sahalara dönüşü için net bir tarih vermekten kaçındı. Buruk, Osimhen’in ilk olarak Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroya dahil olabileceğini belirtirken, asıl hedefin Fenerbahçe derbisi olduğunu vurguladı.

Buruktan açıklama! Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında oynayacak mı?

Galatasaray’da Victor Osimhen’in derbide oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi. Teknik Direktör Okan Buruk, yıldız futbolcunun durumunun yakından takip edildiğini belirterek kesin kararın maç haftasında verileceğini söyledi.

Liverpool maçında kolu kırılan ve operasyon geçiren Osimhen'in dönüş tarihi hakkında konuşan Okan Buruk"Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız."' ifadelerini kullandı.

OSIMHEN SAKATLIK DURUMU SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Osimhen antrenmanların bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara başladı. Oyuncu fizyoterapistler eşliğinde özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Osimhen’in kırık kolunu korumak amacıyla özel bir aparat hazırladığı da ifade ediliyor. Karbon fiber malzemeden üretilen koruyucu ekipmanın hem oldukça hafif hem de darbelere karşı yüksek dayanıklılık sağladığı belirtildi. Kullanılacak aparatın futbol kurallarına uygun olacağı da vurgulandı.

GALATASARAY’DA DİĞER SAKATLIKLAR

Galatasaray'da birkaç oyuncunun daha tedavi süreci devam ediyor. Göztepe maçında dizinden darbe alan Yaser Asprilla’nın kontrollerinde ödem ve iç bölgede kanama tespit edildiği, oyuncunun bireysel tedavi programına alındığı bildirildi. Kaleci Günay Güvenç’in ise antrenmanda yaşadığı zorlanma nedeniyle dinlendirildiği açıklandı.

