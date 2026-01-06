Bursa’da 6 Ocak 2026 Salı günü BUSKİ tarafından yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle kentin farklı ilçelerinde planlı ve uzun süreli su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar “Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorularına cevap ararken, BUSKİ’den yapılan açıklamalarla ilçelere göre kesinti programı netleşti.

Gemlik, Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım su kesintisi BUSKİ tarafından paylaşıldı. BUSKİ’nin 6 Ocak 2026 Salı günü yürüttüğü bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Bursa’nın farklı noktalarında su kesintileri yaşanacak. Peki, Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte Bursa su kesintisi listesi...

BUSKİ SU KESİNTİSİ 6 OCAK 2026

BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa’da 6 Ocak 2026 Salı günü bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintileri uygulanıyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arızalar ve yürütülen hat yenileme çalışmaları kapsamında yapılan kesintilerin, gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

BURSA’DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi’nde içme suyu arıza bakım çalışması nedeniyle saat 10.00’da başlayan kesintinin, aynı gün saat 14.00 itibarıyla sona ermesi planlanıyor. Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi’nde ise arıza çalışması kapsamında 10.15’te başlayan kesintinin yaklaşık 11.00’e kadar sürmesi bekleniyor.

Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi’nde yaşanan arıza nedeniyle 09.20’de başlayan kesintinin öğle saatlerine doğru sona ermesi öngörülüyor.

Yenişehir ilçesinde Kirazlıyayla başta olmak üzere Reşadiye, Yıldırım ve Beypınar mahallelerini kapsayan hat değişikliği çalışmaları nedeniyle su kesintisi sabah 09.30’da başladı ve akşam 17.30’a kadar devam edecek.

Mustafakemalpaşa ilçesinde ise Hamzabey ve çevresindeki bazı mahallelerde 27 Aralık’ta başlayan çalışmalar sürüyor. Bölgede 7 Ocak 2026’ya kadar her gün 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yaşanabileceği bildirildi.

