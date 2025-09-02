BUSKİ su kesintisi sorgulama! 2 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa'da yaşayanlar, 2 Eylül itibarıyla bazı ilçelerde planlı su kesintileriyle karşı karşıya kalıyor.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan son duyuruya göre, Karacabey, Yıldırım, İnegöl'de su kesintisi yaşanacak. "2 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

2 Eylül'de Karacabey, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Osmangazi'de su kesintisi yaşanıyor. Kesintilere dair detaylar BUSKİ'nin internet adresi üzerinden duyuruldu.

KARACABEY/ DRAMA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/09/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 15:00

Kesim Tarihi: 02/09/2025 10:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Drama, Runguçpaşa, Abdullahpaşa ve Canbalı Mahallelerinde şebeke arızası 02.09.2025 tarihinde Salı günü 10:00-15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YILDIRIM/ MİLLET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/09/2025 10:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 12:00 Kesim Tarihi: 02/09/2025 10:00 Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4 - D20 / C4 - D22 Alt bölgesinde bulunan, Millet Mahallesi 2.MERA Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 02.09.2025 Tarihinde 10:00 ile 12:00 Saatleri Arasında Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

İNEGÖL/ BAYKOCA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/09/2025 12:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 17:00 Kesim Tarihi: 02/09/2025 12:00 Açıklama: İnegöl ilçesi baykoca mah. Superonline firması tarafından anahatta zarar verildiğinden 11.50 ile 17.00 arası su kesintisi yapılmıştır.

İNEGÖL/ HUZUR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 18:00 Kesim Tarihi: 22/08/2025 09:00 Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz İsletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Inegöl İlçesi Huzur Mahallesi ve civarında 22.08.2025 - 02.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA/ LALAŞAHİN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2025 08:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 05/09/2025 18:00 Kesim Tarihi: 27/08/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 27.08.2025 - 05.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER/ KONAK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/09/2025 10:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 16:00 Kesim Tarihi: 02/09/2025 10:00 Açıklama: Nilüfer İlçesi C4_B33 Alt Bölgesinde Bulunan Konak Mahallesi BAŞARAN Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 02.09.2025 Tarihinde 10:00 ile 16:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ/ AKPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/09/2025 12:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 18:00 Kesim Tarihi: 02/09/2025 12:00 Açıklama: Osmangazi ilçesi; C4 - B29 Alt Bölgesinde Bulunan, Akpınar Mahallesi SANAYİ Caddesi ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 02.09.2025 Tarihinde 12:00 ile 18:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ/ALEMDAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/09/2025 12:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 18:00 Kesim Tarihi: 02/09/2025 12:00 Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D05 Alt bölgesinde Bulunan Alemdar Mahallesi NİLÜFER CADDESİ Ve SOĞANLI Mah Bir Kısmı Civarı Arıza Nedeniyle 02.09.2025 Tarihinde 12:00 ile 18:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır.

OSMANGAZİ/ YİĞİTALİ