Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > BUSKİ su kesintisi sorgulama! 2 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ su kesintisi sorgulama! 2 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BUSKİ su kesintisi sorgulama! 2 Eylül&#039;de Bursa&#039;da sular ne zaman gelecek?
BUSKİ, Bursa, Su Kesintisi, Karacabey, Yıldırım, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi), planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintiler şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor. Peki, 2 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Bursa'da yaşayanlar, 2 Eylül itibarıyla bazı ilçelerde planlı su kesintileriyle karşı karşıya kalıyor.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan son duyuruya göre, Karacabey, Yıldırım, İnegöl'de su kesintisi yaşanacak. "2 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

BUSKİ su kesintisi sorgulama! 1 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

2 EYLÜL'DE BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

2 Eylül'de Karacabey, Yıldırım, İnegöl, Nilüfer, Osmangazi'de su kesintisi yaşanıyor. Kesintilere dair detaylar BUSKİ'nin internet adresi üzerinden duyuruldu.

BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMA

BUSKİ su kesintisi sorgulama! 1 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

KARACABEY/ DRAMA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/09/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 15:00

Kesim Tarihi: 02/09/2025 10:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Drama, Runguçpaşa, Abdullahpaşa ve Canbalı Mahallelerinde şebeke arızası 02.09.2025 tarihinde Salı günü 10:00-15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

 BUSKİ su kesintisi sorgulama! 1 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 3. Resim

YILDIRIM/ MİLLET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/09/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 12:00

Kesim Tarihi: 02/09/2025 10:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4 - D20 / C4 - D22 Alt bölgesinde bulunan, Millet Mahallesi 2.MERA Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 02.09.2025 Tarihinde 10:00 ile 12:00 Saatleri Arasında Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

 BUSKİ su kesintisi sorgulama! 1 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 4. Resim

İNEGÖL/ BAYKOCA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/09/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 17:00

Kesim Tarihi: 02/09/2025 12:00

Açıklama: İnegöl ilçesi baykoca mah. Superonline firması tarafından anahatta zarar verildiğinden 11.50 ile 17.00 arası su kesintisi yapılmıştır.

 BUSKİ su kesintisi sorgulama! 1 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 5. Resim

İNEGÖL/ HUZUR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 22/08/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz İsletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Inegöl İlçesi Huzur Mahallesi ve civarında 22.08.2025 - 02.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur. 

 BUSKİ su kesintisi sorgulama! 1 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 6. Resim

MUSTAFAKEMALPAŞA/ LALAŞAHİN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 27/08/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 27.08.2025 - 05.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

 BUSKİ su kesintisi sorgulama! 1 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 7. Resim

NİLÜFER/ KONAK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/09/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 16:00

Kesim Tarihi: 02/09/2025 10:00

Açıklama: Nilüfer İlçesi C4_B33 Alt Bölgesinde Bulunan Konak Mahallesi BAŞARAN Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 02.09.2025 Tarihinde 10:00 ile 16:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

 BUSKİ su kesintisi sorgulama! 1 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 8. Resim

OSMANGAZİ/ AKPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/09/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 02/09/2025 12:00

Açıklama: Osmangazi ilçesi; C4 - B29 Alt Bölgesinde Bulunan, Akpınar Mahallesi SANAYİ Caddesi ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 02.09.2025 Tarihinde 12:00 ile 18:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

 BUSKİ su kesintisi sorgulama! 1 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 9. Resim

OSMANGAZİ/ALEMDAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/09/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 02/09/2025 12:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D05 Alt bölgesinde Bulunan Alemdar Mahallesi NİLÜFER CADDESİ Ve SOĞANLI Mah Bir Kısmı Civarı Arıza Nedeniyle 02.09.2025 Tarihinde 12:00 ile 18:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır.

 BUSKİ su kesintisi sorgulama! 1 Eylül'de Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 10. Resim

OSMANGAZİ/ YİĞİTALİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/09/2025 22:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 12:00

Kesim Tarihi: 01/09/2025 22:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; Yiğitali Mahallesi ULUDAĞ YOLU Cadde ve civarı, "ARIZA" çalışması nedeniyle 01.09.2025 Tarihinde (AKŞAM) 22:00 ile 02.09.2025 (SABAH) 12:00 saatleri arasında, "SU KESİNTİSİ" yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Tunç'tan Özel'e tepki: Soruşturmalar siyasi değilÇiftçiler merakla bekliyordu! Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahar yeni bölüm bu akşam var mı? 2 Eylül Show TV yayın akışı paylaşıldı - HaberlerBahar yeni bölüm bu akşam var mı? 2 Eylül Show TV yayın akışı paylaşıldıGalatasaray Liverpool maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Dev maç İstanbul'da oynanacak! - HaberlerGalatasaray Liverpool maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Dev maç İstanbul'da oynanacak!Eylül ayında temettü ödeyecek şirketler hangileri? Eylül 2025 Temettü Takvimi - HaberlerEylül ayında temettü ödeyecek şirketler hangileri? Eylül 2025 Temettü TakvimiÜniversiteler ne zaman açılacak? 2026 Akademik Takvim detayları... - HaberlerÜniversiteler ne zaman açılacak? 2026 Akademik Takvim detayları...YKS ek tercihler ne zaman? - HaberlerYKS ek tercihler ne zaman?Lookman neden kadro dışı? Atalanta'da kadro dışı kalan Ademola Lookman Galatasaray'ın radarında! - HaberlerLookman neden kadro dışı? Atalanta'da kadro dışı kalan Ademola Lookman Galatasaray'ın radarında!
Sonraki Haber Yükleniyor...