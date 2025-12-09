Model ve sporcu Büşra Karakaş, İstanbul'da bir Rus turistle yaşadığı tartışma sonrası darp iddiasıyla gündeme geldi.

Rus turist Maria Avdienko ile yaşadığı kavganın ardından Büşra Karakaş, arama motorlarında en çok sorgulanan isimlerden biri haline geldi.

Hem spor hem de modellik kariyeriyle tanınan Karakaş'ın biyografisi araştırılıyor.

Büşra Karakaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

BÜŞRA KARAKAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Büşra Karakaş, 27 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan Karakaş, yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu bitirdi.

Henüz 8 yaşındayken tekvando ve kick boks ile ilgilenmeye başladı. Kariyeri boyunca hem podyumlarda hem de ringlerde başarı elde etti.

Büşra Karakaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

BÜŞRA KARAKAŞ HAYATI VE KARİYERİ

Büşra Karakaş'ın branşı yüzmedir. 10 yıl boyunca profesyonel sporcu olarak faaliyet göstermiştir.

Karakaş 4 defa Türkiye Kick Boks Şampiyonluğu, Milli Takım ile 2 Avrupa Şampiyonası temsili, Milli Takım ile 1 Dünya Şampiyonası temsilciliği vardır .

Ayrıca modellik yapan Karakaş, 2022 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World yarışmalarında birinci seçilerek uluslararası alanda adını duyurdu. Öte yandan spikerlik ve sunuculuk alanında eğitim aldı. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Haberle İlgili Daha Fazlası