Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinde adı geçen Ersen Dikmen hakkında araştırmalar hız kazandı. Yandaş, Dikmen'e gönderdiği para transferlerini "borç" olarak tanımlasa da savcılık bu ödemelerin bahis sitelerine aktarıldığını belirtti. Bu kapsamda Ersen Dikmen'in işi, kariyeri merak konusu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada futbol camiasından çok sayıda isim tutunanırken bazı isimler de adli kontrolle serbest bırakıldı. Dostada en dikkat çeken isimlerden olan Mert Hakan Yandaş'ın para transferi ilişkisi içerisinde olduğu belirtilen Erse Dikmen oldu.

ERSEN DİKMEN KİMDİR?

Soruşturma dosyasında "şüpheli" olarak yer alan Ersen Dikmen hakkında kamuya açık geniş kapsamlı bir biyografi bulunmuyor. Adı yalnıza para transferleri ve yasal bahis sitelerine aktarılan ödemeler üzerinden soruşturmaya konu oldu. Dikmen'in savcılık belgelerinde yasa dışı veya yasal bahis sitelerine yüksek miktarlarda işlem gerçekleştirdiği iddia edildi.

Dikmen'in Fenerbahçe kongre üyesi ve İmpar Lojistik'in sahibi olduğu biliniyor.

Ersen Dikmen kimdir?

ERSEN DİKMEN NE İŞ YAPIYOR?

Mevcut soruşturma belgelerinde Ersen Dikmen’in mesleğine dair net bir bilgi paylaşılmadı ancak İmpar Lojistik'i sahibi olduğu biliniyor. Savcılık, Dikmen’in yüksek miktardaki para hareketleri nedeniyle inceleme altına alındığını belirtiyor.

ERSEN DİKMEN MERT HAKAN YANDAŞ OLAYI NE?

Savcılık sevk yazısına göre Mert Hakan Yandaş’ın, Ersen Dikmen’e 2021-2025 arasında 4 milyon 453 bin TL transfer ettiği tespit edildi. Belgelerde, Dikmen’in bu paraları kısa sürede bahis sitelerine gönderdiği ve ardından Yandaş’a 2 milyon 60 bin TL ödeme yaptığı yer aldı.

Yandaş ifadesinde “bahis bilmeden borç verdim” savunmasını yaptı. Ayrıca Fenerbahçe maçları hakkında hiçbir yönlendirme yapmadığını söyledi. Ancak savcılık, dijital materyallerde Fenerbahçe maçlarına dair kupon görüntülerinin bulunduğunu ve bu bahislerin sonuçları etkileme ihtimaline yönelik inceleme yapıldığını belirtti.

