Son dönemde adı "bahis soruşturması" ile gündeme gelen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın kariyeri kadar özel hayatı da merak ediliyor. Futbolseverler, futbolcunun evli olup olmadığını ve ailesiyle ilgili bilinenleri araştırıyor.

Fenerbahçe formasyıla Süper Lig'de önemli maçlara çıkan ve agresif oyun tarzıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş, son olarak bahis soruşturmasıyla gündeme geldi. Tutuklanan futbolcunun özel hayatı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

MERT HAKAN YANDAŞ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Fenerbahçeli futbolu Mert Hakan Yandaş'ın özel hayatıyla ilgili kamuya açık kaynaklarda evli olduğuna veya çocuk sahibi olduğuna dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Futbolcu, sosyal medya hesaplarında da ailesine ilişkin herhangi bir paylaşım yapmamayı tercih etmediği görülüyor.

Mert Hakan Yandaş evli mi, çocuğu var mı?

MERT HAKAN YANDAŞ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1994 yılında Bursa'da doğan Mert Hakan Yandaş, futbol altyapısından profesyonelliğe uzanan kariyerini farklı liglerde görev alarak geliştirdi. İlk profesyonel sözleşmesini Yeşil Bursa ile yapan futbolcu, Altınordu, Tire 1922, Menemen Belediyespor ve Sivasspor formalarını giydi. 2015-2016 sezonunda 21 gol atarak 3. lig gol kralı oldu ve çıkışını sürdürdü.

Mert Hakan Yandaş evli mi, çocuğu var mı?

2020'de Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Yandaş, zaman zaman sakatlıklar yaşamasına rağmen performansıyla derbi maçlarında öne çıktı. Lider karakteri, agrsif oyun stili ve gol-asist katkılarıyla dikkat çeken Yandaş, 2025-2026 sezonunda kadro dışı kaldı. Ardından yürütülen "bahis soruşturması" kapsamında tutuklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası