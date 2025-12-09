Futbolda bahis iddiaları çerçevesinde yürütülen soruşturmada 39 kişi adliyeye sevk edildi. Bunlardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında Süper Lig futbolcuları, eski yöneticiler ve hakemlerin bulunduğu isimler merak konusu oldu. Tutuklanan futbolcular gündemde geliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 kişinin akıbeti çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararından ardından belli oldu. Aralarında Süper Lig'den isimlerinde olduğu 20 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Bu nedenle gündemde tutuklanan futbolcuların isimleri yer alıyor.

TUTUKLANAN FUTBOLCULAR KİM?

Soruşturmada tutuklanan isimler arasında Süper Lig oyuncularının bulunması dikkat çekti. Galatasaray’da forma giyen Metehan Baltacı ve Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra Konyasporlu Alassane Ndao’nun da tutuklandı. Bu isimlerin, iddialar çerçevesinde kendi maçlarına ya da başkaları üzerinden bahis oynadığı tespitlerine yer veriliyor.

Futbolcularla birlikte eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da tutuklananlar arasında yer aldı. MASAK raporlarında yer alan şüpheli finansal işlemler nedeniyle soruşturma kapsamına alınan Sancak’ın bahis bağlantılarını değerlendiren savcılık, tutuklamaya yönelik karar verilmesini talep etti. Mahkeme tarafından verilen karar sonrası Sancak ile birlikte 20 kişinin cezaevine gönderileceği açıklandı.

Tutuklanan futbolcular kim?

FUTBOLDA BAHİŞ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN FUTBOLCULARIN LİSTESİ

Tutuklama kararı verilen isimler arasında futbolcuların yanı sıra bazı kulüp yöneticileri ve futbol camiasından farklı isimlerde bulunuyor. Savcılık, iddiaları “kendisi veya başkası üzerinden yasal bahis sitelerinde bahis oynama, maç sonucunu manipüle etme girişimi ve şüpheli para transferleri” başlıkları altında değerlendirdi. Özellikle bazı maçlara yönelik şike şüphesi nedeniyle soruşturma kapsamı genişletildi.

Mahkeme kararı sonrası tutuklanan 20 kişi arasında:

Metehan Baltacı (Galatasaray), Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Alassane Ndao (Konyaspor), Murat Sancak (Eski Adana Demirspor Başkanı), Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu, Ümit Kaya'da yer alıyor. Soruşturmadaki 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Futbolda bahis soruşturması

ZORBAY KÜÇÜK TUTUKLANDI MI?

Hakem Zorbay Küçük, tutuklanmadı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkındaki iddiaların MASAK raporları ve dijital veriler üzerinden değerlendirileceği belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası