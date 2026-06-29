Wimbledon 2026 için geri sayım sona erdi. Dünyanın en önemli Grand Slam turnuvalarından biri olarak kabul edilen organizasyonda milli tenisçi Zeynep Sönmez de ilk tur mücadelesine çıkacak. Türk tenisinin önemli isimlerinden Sönmez, turnuvadaki ilk maçında ABD'li rakibi Ann Li ile karşı karşıya gelecek. Peki, Zeynep Sönmez maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Wimbledon canlı yayın bilgileri ve maç takvimi...

Wimbledon 2026 heyecanı 29 Haziran'da başlayacak. Turnuvanın ilk iki gününde kadınlar ve erkekler tekler kategorilerinde ilk tur karşılaşmaları oynanacak. Peki, Zeynep Sönmez maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Canlı yayın bilgileri: Zeynep Sönmez maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Wimbledon maç takvimi 2026

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NE ZAMAN?

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü Grand Slam organizasyonu olan Wimbledon 2026'da ilk tur maçına 29 Haziran Pazartesi günü çıkacak. Türkiye'yi dünyanın en prestijli çim kort turnuvasında temsil edecek olan Sönmez, ilk turda ABD'li raket Ann Li ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın Türkiye saati ile yaklaşık 14.50'de başlaması bekleniyor. Wimbledon'da başarılı bir performans sergilemeyi hedefleyen milli tenisçimiz turnuvadaki ilk engeli geçerek üst tura yükselmeye çalışacak.

Canlı yayın bilgileri: Zeynep Sönmez maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Wimbledon maç takvimi 2026

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Wimbledon 2026 ilk tur mücadelesinde Zeynep Sönmez ile Ann Li arasında oynanacak karşılaşma tenis severler tarafından canlı takip edilebilecek. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak yayınlanırken, S Sport ve S Sport Plus platformlarından da canlı olarak izlenebilecek.

Canlı yayın bilgileri: Zeynep Sönmez maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Wimbledon maç takvimi 2026

WİMBLEDON MAÇ TAKVİMİ 2026

Pazartesi, 29 Haziran

Erkekler ve Bayanlar Tekler Birinci Tur

Salı, 30 Haziran

Erkekler ve Bayanlar Tekler Birinci Tur

Çarşamba, 1 Temmuz

Erkekler ve Bayanlar Tekler İkinci Tur

Erkekler Çiftler Birinci Tur

Perşembe, 2 Temmuz

Erkekler ve Bayanlar Tekler İkinci Tur

Erkekler ve Bayanlar Çiftler Birinci Tur

3 Temmuz Cuma

Erkekler ve Bayanlar Tekler Üçüncü Tur

Erkekler Çiftler İkinci Tur

Bayanlar Çiftler Birinci Tur

Karışık Çiftler Birinci Tur

Cumartesi, 4 Temmuz

Erkekler ve Bayanlar Tekler Üçüncü Tur

Erkekler ve Bayanlar Çiftler İkinci Tur

Karışık Çiftler Birinci Tur

Genç Erkekler ve Genç Kızlar Tekler Birinci Tur (18 Yaş ve Altı)

5 Temmuz Pazar

Erkekler ve Bayanlar Tekler Dördüncü Tur

Erkekler Çiftler Üçüncü Tur

Bayanlar Çiftler İkinci Tur

Karışık Çiftler İkinci Tur

Genç Erkekler ve Genç Kızlar Tekler Birinci Tur (18 Yaş ve Altı)

Pazartesi, 6 Temmuz

Erkekler ve Bayanlar Tekler Dördüncü Tur

Erkekler ve Bayanlar Çiftler Üçüncü Tur

Karışık Çiftler Çeyrek Finaller

Kızlar Tekler İkinci Tur (18 Yaş ve Altı)

Erkekler ve Kızlar Çiftler Birinci Tur (18 Yaş ve Altı)

Salı, 7 Temmuz

Erkekler ve Bayanlar Tekler Çeyrek Finalleri

Erkekler Çiftler Çeyrek Finalleri

Bayanlar Çiftler Üçüncü Tur

Karışık Çiftler Yarı Finalleri

Erkekler ve Bayanlar Tekerlekli Sandalye Tekler Birinci Tur

Erkekler Tekler İkinci Tur (18 Yaş ve Altı)

Kızlar Çiftler Birinci Tur (18 Yaş ve Altı)

Davetli Çiftler (Bayanlar Çiftler, Erkekler Çiftler, Karışık Çiftler)

Çarşamba, 8 Temmuz

Erkekler ve Bayanlar Tekler Çeyrek Finalleri

Erkekler ve Bayanlar Çiftler Çeyrek Finalleri

Tekerlekli Sandalye Tekler Çeyrek Finalleri

Erkekler ve Bayanlar Tekerlekli Sandalye Çiftler Çeyrek Finalleri

Genç Erkekler ve Kızlar Tekler Üçüncü Tur (18 Yaş ve Altı)

Genç Erkekler ve Kızlar Çiftler İkinci Tur (18 Yaş ve Altı)

Davetli Çiftler (Bayanlar Çiftler, Erkekler Çiftler, Karışık Çiftler)

Perşembe, 9 Temmuz

Bayanlar Tekler Yarı Finalleri

Erkekler Çiftler Yarı Finalleri

Bayanlar Çiftler Çeyrek Finalleri

Karışık Çiftler Finali

Erkekler ve Bayanlar Tekerlekli Sandalye Tekler Çeyrek Finalleri

Erkekler, Bayanlar ve Dörtlü Tekerlekli Sandalye Çiftler Yarı Finalleri

Erkekler ve Kızlar Tekler Çeyrek Finalleri (18 Yaş Altı)

Erkekler ve Kızlar Çiftler Çeyrek Finalleri (18 Yaş Altı)

Erkekler ve Kızlar 14 Yaş Altı Tekler

Davet Çiftleri (Bayanlar Çiftleri, Erkekler Çiftleri, Karışık Çiftler)

10 Temmuz Cuma

Erkekler Tekler Yarı Finalleri

Bayanlar Çiftler Yarı Finalleri

Erkekler, Bayanlar ve Tekerlekli Sandalye Tekler Yarı Finalleri

Erkek ve Kız Çocuklar Tekler Yarı Finalleri (18 Yaş ve Altı) Erkek ve Kız Çocuklar

Çiftler Yarı Finalleri (18 Yaş ve Altı)

Erkek ve Kız Çocuklar 14 Yaş ve Altı Tekler

Davet Çiftleri (Bayanlar Çiftleri, Erkekler Çiftleri, Karışık Çiftler)

Cumartesi, 11 Temmuz

Erkekler Çiftler Finali

Bayanlar Tekler Finali (Saat 16:00'dan önce değil)

Bayanlar Tekerlekli Sandalye Tekler Finali

Erkekler ve Dörtlü Tekerlekli Sandalye Çiftler Finali

Kızlar Tekler Finali (18 Yaş Altı)

Kızlar Çiftler Finali (18 Yaş Altı)

Erkekler Çiftler Finali (18 Yaş Altı)

Erkekler ve Kızlar 14 Yaş Altı Tekler Yarı Finalleri

Davetli Çiftler (Bayanlar Çiftler, Erkekler Çiftler, Karışık Çiftler)

12 Temmuz Pazar

Bayanlar Çiftler Finali

Erkekler Tekler Finali (Saat 16:00'dan önce değil)

Erkekler ve Dört Tekerlekli Sandalye Tekler Finalleri

Bayanlar Tekerlekli Sandalye Çiftler Finali

Erkekler Tekler Finali (18 Yaş ve Altı)

Erkekler ve Kızlar 14 Yaş ve Altı Tekler Finalleri

Davetli Çiftler (Bayanlar Çiftler, Erkekler Çiftler, Karışık Çiftler)

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