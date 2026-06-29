Canlı yayın bilgileri: Zeynep Sönmez maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Wimbledon maç takvimi 2026
Wimbledon 2026 için geri sayım sona erdi. Dünyanın en önemli Grand Slam turnuvalarından biri olarak kabul edilen organizasyonda milli tenisçi Zeynep Sönmez de ilk tur mücadelesine çıkacak. Türk tenisinin önemli isimlerinden Sönmez, turnuvadaki ilk maçında ABD'li rakibi Ann Li ile karşı karşıya gelecek. Peki, Zeynep Sönmez maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Wimbledon canlı yayın bilgileri ve maç takvimi...
Wimbledon 2026 heyecanı 29 Haziran'da başlayacak. Turnuvanın ilk iki gününde kadınlar ve erkekler tekler kategorilerinde ilk tur karşılaşmaları oynanacak. Peki, Zeynep Sönmez maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NE ZAMAN?
Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü Grand Slam organizasyonu olan Wimbledon 2026'da ilk tur maçına 29 Haziran Pazartesi günü çıkacak. Türkiye'yi dünyanın en prestijli çim kort turnuvasında temsil edecek olan Sönmez, ilk turda ABD'li raket Ann Li ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın Türkiye saati ile yaklaşık 14.50'de başlaması bekleniyor. Wimbledon'da başarılı bir performans sergilemeyi hedefleyen milli tenisçimiz turnuvadaki ilk engeli geçerek üst tura yükselmeye çalışacak.
ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
Wimbledon 2026 ilk tur mücadelesinde Zeynep Sönmez ile Ann Li arasında oynanacak karşılaşma tenis severler tarafından canlı takip edilebilecek. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak yayınlanırken, S Sport ve S Sport Plus platformlarından da canlı olarak izlenebilecek.
WİMBLEDON MAÇ TAKVİMİ 2026
Pazartesi, 29 Haziran
Erkekler ve Bayanlar Tekler Birinci Tur
Salı, 30 Haziran
Erkekler ve Bayanlar Tekler Birinci Tur
Çarşamba, 1 Temmuz
Erkekler ve Bayanlar Tekler İkinci Tur
Erkekler Çiftler Birinci Tur
Perşembe, 2 Temmuz
Erkekler ve Bayanlar Tekler İkinci Tur
Erkekler ve Bayanlar Çiftler Birinci Tur
3 Temmuz Cuma
Erkekler ve Bayanlar Tekler Üçüncü Tur
Erkekler Çiftler İkinci Tur
Bayanlar Çiftler Birinci Tur
Karışık Çiftler Birinci Tur
Cumartesi, 4 Temmuz
Erkekler ve Bayanlar Tekler Üçüncü Tur
Erkekler ve Bayanlar Çiftler İkinci Tur
Karışık Çiftler Birinci Tur
Genç Erkekler ve Genç Kızlar Tekler Birinci Tur (18 Yaş ve Altı)
5 Temmuz Pazar
Erkekler ve Bayanlar Tekler Dördüncü Tur
Erkekler Çiftler Üçüncü Tur
Bayanlar Çiftler İkinci Tur
Karışık Çiftler İkinci Tur
Genç Erkekler ve Genç Kızlar Tekler Birinci Tur (18 Yaş ve Altı)
Pazartesi, 6 Temmuz
Erkekler ve Bayanlar Tekler Dördüncü Tur
Erkekler ve Bayanlar Çiftler Üçüncü Tur
Karışık Çiftler Çeyrek Finaller
Kızlar Tekler İkinci Tur (18 Yaş ve Altı)
Erkekler ve Kızlar Çiftler Birinci Tur (18 Yaş ve Altı)
Salı, 7 Temmuz
Erkekler ve Bayanlar Tekler Çeyrek Finalleri
Erkekler Çiftler Çeyrek Finalleri
Bayanlar Çiftler Üçüncü Tur
Karışık Çiftler Yarı Finalleri
Erkekler ve Bayanlar Tekerlekli Sandalye Tekler Birinci Tur
Erkekler Tekler İkinci Tur (18 Yaş ve Altı)
Kızlar Çiftler Birinci Tur (18 Yaş ve Altı)
Davetli Çiftler (Bayanlar Çiftler, Erkekler Çiftler, Karışık Çiftler)
Çarşamba, 8 Temmuz
Erkekler ve Bayanlar Tekler Çeyrek Finalleri
Erkekler ve Bayanlar Çiftler Çeyrek Finalleri
Tekerlekli Sandalye Tekler Çeyrek Finalleri
Erkekler ve Bayanlar Tekerlekli Sandalye Çiftler Çeyrek Finalleri
Genç Erkekler ve Kızlar Tekler Üçüncü Tur (18 Yaş ve Altı)
Genç Erkekler ve Kızlar Çiftler İkinci Tur (18 Yaş ve Altı)
Davetli Çiftler (Bayanlar Çiftler, Erkekler Çiftler, Karışık Çiftler)
Perşembe, 9 Temmuz
Bayanlar Tekler Yarı Finalleri
Erkekler Çiftler Yarı Finalleri
Bayanlar Çiftler Çeyrek Finalleri
Karışık Çiftler Finali
Erkekler ve Bayanlar Tekerlekli Sandalye Tekler Çeyrek Finalleri
Erkekler, Bayanlar ve Dörtlü Tekerlekli Sandalye Çiftler Yarı Finalleri
Erkekler ve Kızlar Tekler Çeyrek Finalleri (18 Yaş Altı)
Erkekler ve Kızlar Çiftler Çeyrek Finalleri (18 Yaş Altı)
Erkekler ve Kızlar 14 Yaş Altı Tekler
Davet Çiftleri (Bayanlar Çiftleri, Erkekler Çiftleri, Karışık Çiftler)
10 Temmuz Cuma
Erkekler Tekler Yarı Finalleri
Bayanlar Çiftler Yarı Finalleri
Erkekler, Bayanlar ve Tekerlekli Sandalye Tekler Yarı Finalleri
Erkek ve Kız Çocuklar Tekler Yarı Finalleri (18 Yaş ve Altı) Erkek ve Kız Çocuklar
Çiftler Yarı Finalleri (18 Yaş ve Altı)
Erkek ve Kız Çocuklar 14 Yaş ve Altı Tekler
Davet Çiftleri (Bayanlar Çiftleri, Erkekler Çiftleri, Karışık Çiftler)
Cumartesi, 11 Temmuz
Erkekler Çiftler Finali
Bayanlar Tekler Finali (Saat 16:00'dan önce değil)
Bayanlar Tekerlekli Sandalye Tekler Finali
Erkekler ve Dörtlü Tekerlekli Sandalye Çiftler Finali
Kızlar Tekler Finali (18 Yaş Altı)
Kızlar Çiftler Finali (18 Yaş Altı)
Erkekler Çiftler Finali (18 Yaş Altı)
Erkekler ve Kızlar 14 Yaş Altı Tekler Yarı Finalleri
Davetli Çiftler (Bayanlar Çiftler, Erkekler Çiftler, Karışık Çiftler)
12 Temmuz Pazar
Bayanlar Çiftler Finali
Erkekler Tekler Finali (Saat 16:00'dan önce değil)
Erkekler ve Dört Tekerlekli Sandalye Tekler Finalleri
Bayanlar Tekerlekli Sandalye Çiftler Finali
Erkekler Tekler Finali (18 Yaş ve Altı)
Erkekler ve Kızlar 14 Yaş ve Altı Tekler Finalleri
Davetli Çiftler (Bayanlar Çiftler, Erkekler Çiftler, Karışık Çiftler)