Cennet Mahallesi metrobüs durağı Söğütlüçeşme yönü 25-28 Temmuz arasında kapalı olacak

Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs hatlarında yapılan "Beyaz Yol" çalışması yapılıyor. Çalışma kapsamında Cennet Mahallesi durağının Söğütlüçeşme yönü geçici süreliğine kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre Küçükçekmece ve Yenibosna arasında yer alan metrobüs duraklarında "Beyaz Yol" çalışması yapılacak.

6 Temmuz Cumartesi günü başlayan çalışmalar kapsamında D100 karayolu 2 şeride düşürülecek.

5 durağı kapsayan çalışmalarda Cennet Mahallesi durağının Söğütlüçeşme yönü 26 Temmuz Cuma günü geçici süreliğine kapatıldı.

Vatandaşlar tarafından durağın tekrardan ne zaman hizmet vermeye başlayacağı merak ediliyor.

CENNET MAHALLESİ METROBÜS NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre sırayla yapılacak olan çalışmalar 2 gün sürecek.

Cennet Mahallesi metrobüs durağı 28 Temmuz saat 06.00'da açılacak.

CENNET MAHALLESİ METROBÜS NEDEN KAPALI?

Metrobüs durakları "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle kapatılıyor.

Cennet Mahallesi metrobüs durağının Söğütlüçeşme yönünde yol yenileme çalışmaları yapılıyor.

Vatandaşlar durağın Beylikdüzü yönünü ise kullanabiliyor.

CENNET MAHALLESİ METROBÜS DURAĞI KAPALI MI?

Cennet Mahallesi durağının Söğütlüçeşme yönü yolcu iniş ve binişlerine kapatıldı.

Duraktan Söğütlüçeşme tarafına gitmek isteyen yolcuların ilk önce Beylikdüzü yönüne ilerleyip bir sonraki durakta metrobüsten inip, tekrardan binmeleri gerekiyor.

HANGİ METROBÜS DURAKLARI KAPALI?

İBB'nin aktardığı bilgilere göre çalışma yapılması planlanan 5 metrobüs durağı sırayla kapatılacak.

Güncel olarak şu an sadece Cennet Mahallesi durağının Söğütlüçeşme yönü hizmet veremiyor.