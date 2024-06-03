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Ceza'nın baş sağlığı dilediği Sagopa Kajmer'in Serpil Özyavuz kanser nedeniyle hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ceza&#039;nın baş sağlığı dilediği Sagopa Kajmer&#039;in Serpil Özyavuz kanser nedeniyle hayatını kaybetti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rap müzik piyasasının efsane isimlerinden biri olan Sagopa Kajmer'in annesini kaybetmesinin ardından neden öldü, hasta mıydı araması yapıldı. Sevilen ismin annesinin vefatının ardından birçok ünlü sanatçıdan başsağlığı gelirken Ceza'dan da paylaşım geldi.

Sagopa Kajmer adıyla tanınan Yunus Özyavuz bugün annesini kaybetti. Birçok sanatçı isimden taziye mesajı gelirken Ceza'dan da baş sağlığı mesajı geldi. Sevenleri ise hastalığının ne olduğunu araştırmaya başladı.

Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz, uzun zamandır akciğer kanseri hastalığı ile mücadele ediyordu. Bugün tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. 2 gündür yoğun bakımda kalan ve 71 yaşında vefat eden ismin haberini Kajmer, sosyal medya hesabından şu paylaşım ile duyurdu:

"2 haziran öğle sonrası annemi kaybettim.2 sene boyunca savaştı…savaştık. O savaşı kaybetti,ben hem savaşı hem annemi kaybettim."

Ceza'nın baş sağlığı dilediği Sagopa Kajmer'in kanser tedavisi Serpil Özyavuz kanser nedeniyle hayatını kaybetti - 1. Resim

Samsun'da ikindi namazına müteakiben Rasathane Camii'nde namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak Serpil Özyavuz hakkında taziye mesajlarından biri de sanatçı Ceza'dan oldu.

Ceza'nın baş sağlığı dilediği Sagopa Kajmer'in kanser tedavisi Serpil Özyavuz kanser nedeniyle hayatını kaybetti - 1. Resim

“Başın sağ olsun, çok ağır bir acı… Sana ve ailene sabır diliyorum… Rahmetle Serpil Özyavuz” notunu düşerek baş sağlığı diledi

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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