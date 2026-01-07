Yeni sezonun merakla beklenen projeleri arasında yer alan Delikanlı dizisi için hazırlıklar hız kazandı. Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer alacağı dizinin kadın oyuncu seçimleriyle ilgili kulis bilgileri paylaşıldı. Kadro detayları netleşen dizinin oyuncu kadrosu netleşiyor.

Son dönemde televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren yapım şirketlerinin başında gelen OGM Pictures, yeni dizisi Delikanlı için çalışmalarını sürdürüyor. Başrolünde Mert Ramazan Demir’in yer alacağı proje, henüz yayın kanalı netleşmeden hikayesi ve oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu.

DELİKANLI DİZİSİ KADROSU NETLEŞMEYE BAŞLADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kod adı “Delikanlı” olan dizinin senaryosu Aybike Ertürk ve ekip arkadaşları tarafından kaleme alınıyor. Yönetmen koltuğu için ise sektörün deneyimli isimlerinden Zeynep Günay’ın adı geçiyor. Yapım aşamasındaki projede oyuncu görüşmeleri de hızlanmış durumda.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre dizinin kadın başrolü “Dila” karakteri için Mina Demirtaş ile görüşmeler yapılıyor. Genç oyuncunun, geçtiğimiz günlerde Zeynep Günay ile bir araya gelmesi bu iddiaları güçlendirdi. Tarafların anlaşması halinde Mina Demirtaş, Delikanlı dizisinin kadın başrolünde yer alacak.

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NE?

Kod adı Delikanlı dizisinin hikayesinin Roma sahneleriyle başlayacağı konuşuluyor. Dizide Mert Ramazan Demir, hayatını sevdiği kadınla kurmak istediği gelecek için mücadele eden Yusuf karakterine hayat verecek. Yusuf, nişanlısı Hazan’la evlenebilmek ve hayalini kurduğu evi alabilmek için gece gündüz çalışan, geceleri taksi şoförlüğü yapan bir genç olarak izleyici karşısına çıkacak.

Ancak hikaye, Yusuf’un hem ailesiyle yaşadığı büyük bir acı hem de sevdiği kadını kaybetmesiyle bambaşka bir noktaya evriliyor. Bu kayıpların ardından Yusuf’un hayatı intikam duygusuyla şekilleniyor. Hikayede Dila karakteri, Yusuf’un planlarının merkezinde yer alacak.

MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR?

19 Şubat 2008 tarihinde Ankara’da doğan Mina Demirtaş, oyunculuk kariyerine 2021 yılında “Âkif” filmiyle adım attı. 2022 yılında “Kabahat” filmindeki performansıyla Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı ve genç yaşına rağmen dikkatleri üzerine çekti.

Demirtaş, asıl çıkışını 2023-2025 yılları arasında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Zeynep Tezel karakteriyle yaptı. Sinema projelerinin yanı sıra dijital platformlarda da yer alan genç oyuncu, 2026’da Amazon Prime’da yayınlanacak “Yaz Evi” dizisinde başrol oynayacak.

