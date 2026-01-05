Başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Hamzaoğlu’nun, dizinin yeni bölümlerinde Yeniçeri Ağası karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı açıklandı. Peki, Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Deniz Hamzaoğlu, oyunculuk, yönetmenlik ve eğitmenlik alanlarındaki birikimiyle dikkat çekiyor. Son olarak Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmed’i canlandırdığı dönem dizisi Mehmed Fetihler Sultanı’na dahil olan Hamzaoğlu’nun kariyeri ve rol alacağı karakter, dizinin takipçileri tarafından yakından araştırılıyor.

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?

Deniz Hamzaoğlu, 24 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Oyuncu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu olan Hamzaoğlu, ilk ve ortaöğrenimini Yalova’da tamamladı. Üniversite yıllarında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinde eğitim aldı.

2002 yılında Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hamzaoğlu, mezuniyetinin ardından aynı üniversitede yönetmenlik alanında yüksek lisans yaptı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra dramaturg, yönetmen ve eğitmen kimliğiyle de öne çıkan Hamzaoğlu, akademik alanda da tiyatro ve sahne sanatları üzerine dersler verdi.

Deniz Hamzaoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı? Mehmed Fetihler Sultanında Yeniçeri Ağası oldu

DENİZ HAMZAOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Karadayı - 2012

Tatlı Küçük Yalancılar - 2015

Hayat Şarkısı - 2016

Nefes Nefese - 2018

Halka - 2019

Kırmızı Oda - 2020

Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020

Fatma - 2021

İkimizin Sırrı - 2021

Kahraman Babam - 2021

Baba - 2022

Kuruluş Osman - 2022-2024

Modern Doğu Masalları - 2023

Karşılaşmalar - 2024

Sorgu - 2024

Kalpazan - 2024

Sürgünler - 2025

Mehmed: Fetihler Sultanı -

MEHMED FETİHLER SULTANI'NDA YENİÇERİ AĞASI ROLÜNE GELİYOR

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin 3. sezonunda kadroya dahil olan Deniz Hamzaoğlu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide yeniçerilerin ağasına hayat verecek.

Hamzaoğlu’nun 64. bölüm itibarıyla hikayeye dahil olacağı belirtilirken deneyimli oyuncunun performansı merak ediliyor. Dizi, salı akşamları yayınlanan bölümleriyle izleyici ilgisini sürdürmeye devam ediyor.

