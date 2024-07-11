Dilan Polat davası 4,5,6 Eylül'de görülecek

Türkiye'nin gündeminde yer alan Dilan - Engin Polat davasında son durum gündeme gelirken davanın görüleceği tarih de belli oldu. Polat davası ne zaman görülecek bekleniyorken bugün duruşma tarihi netleşti.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon sonucunda tutuklanan Engin - Dilan Polat davasının görüleceği tarihin belli olmasıyla beraber vatandaşlar davanın ne olduğunu da araştırdı.

DİLAN - ENGİN POLAT DAVASI NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Türkiye'nin gündeminde yer alan Polat davası 4, 5,6 Eylül tarihlerinde görülecek. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından açılan davada 5'i tutuklu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları gerekçesiyle açılmıştı.

4 Eylül'de ise ilk duruşma gerçekleşecek.

DİLAN POLAT DAVASI NE OLDU?

2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan tutukluluk incelemesinde Dilan Polat ve diğer isimlerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İddianameye göre Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istenmişti.