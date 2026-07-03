Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca hak sahibini ilgilendiren dul ve yetim aylıkları da yeniden hesaplandı. Temmuz ayıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan maaş artışı doğrultusunda ölüm aylığı alan vatandaşların yeni ödeme tutarları netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı kesinleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak yüzde 17,76 oranındaki maaş artışı, hisse oranına göre ödenen dul ve yetim aylıklarına da yansıdı.

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 17,76 olarak belirlendi. Emekli maaşlarına yapılan bu artış, vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ödenen dul ve yetim aylıklarına da aynı oranda yansıdı. Böylece temmuz ayı itibarıyla yeni ödeme tutarları da netleşmiş oldu.

Hisse oranına göre yapılan hesaplamaya göre yüzde 75 hisseli dul aylığı, yüzde 50 hisseli dul aylığı, yüzde 25 hisseli yetim aylığı tutarları güncellenecek. Hak sahiplerinin alacağı aylık tutarı, ölüm aylığında sahip oldukları hisse oranına göre değişiklik gösteriyor.

Temmuz ayı itibarıyla zamlı aylıklar, Sosyal Güvenlik Kurumunun ödeme takvimi doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Herhangi bir ek başvuru yapılmasına gerek olmadan yeni tutarlar otomatik olarak uygulanacak.

Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı temmuz zammı 2026

DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Dul ve yetim aylıklarında uygulanacak artış oranı, emekli maaşlarına yapılan zam esas alınarak belirleniyor. 2026 yılının ilk altı aylık döneminde oluşan yüzde 17,76 oranındaki enflasyon artışı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine doğrudan maaş zammı olarak yansırken, ölüm aylıkları da aynı oranda artırıldı.

Ödeme tutarı hesaplanırken önce emekli maaşına uygulanacak zam oranı belirleniyor, ardından hak sahibinin sahip olduğu hisse oranı dikkate alınıyor. Eş, çocuk veya diğer hak sahiplerinin durumuna göre yüzde 75, yüzde 50 ya da yüzde 25 oranında aylık bağlanabiliyor.

Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı temmuz zammı 2026

DUL VE YETİM AYLIĞI KİMLERE VERİLİYOR?

Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalının geride kalan hak sahiplerine bağlanan ölüm aylığı kapsamında ödeniyor. Bu ödemeden, gerekli şartların sağlanması halinde eş, çocuklar ve belirli koşullarda anne ile baba yararlanabiliyor. Ölüm aylığının bağlanabilmesi için hem vefat eden sigortalının hem de hak sahiplerinin SGK mevzuatında yer alan şartları taşıması gerekiyor. Başvurular ise Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla yapılıyor.

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