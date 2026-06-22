2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala öğrenciler ve veliler e-Okul sistemi üzerinden not ve devamsızlık bilgilerini takip etmeye devam ediyor. Karne döneminin yaklaşmasıyla birlikte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) kapanıp kapanmayacağı ve not girişlerinin hangi tarihe kadar devam edeceği araştırılıyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli, yaz tatili öncesinde e-Okul sistemi üzerinden yıl sonu notları, devamsızlık bilgileri ve karne detaylarını kontrol ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın karne hazırlık sürecine ilişkin uygulamaları nedeniyle e-Okul'un ne zaman kapanacağı sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul sistemi öğrenci ve velilerin erişimine tamamen kapatılmıyor. Ancak karne hazırlık sürecinin başlamasıyla birlikte öğretmenler yıl sonu notları, performans değerlendirmeleri ve devamsızlık kayıtlarını karne gününden birkaç gün önce sisteme işlemeyi tamamlıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılında karneler 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak. Bu nedenle öğretmenlerin not girişlerinin 23-25 Haziran tarihleri arasında büyük tamamlaması öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından not girişlerinin kapanacağı dair kesin bir tarih açıklanmasa da karne basım işlemleri öncesinde okullarda not ve devamsızlık kayıtları son haline getiriliyor.

E-Okul ne zaman kapanacak? E-Okul VBS not girişi kapanma tarihi

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi e-Okul internet adresini kullanıyor. Sisteme giriş ekranında öğrencinin T.C. kimlik numarası, okul numarası ve güvenlik doğrulama bilgileri isteniyor. Bilgilerin doğru girilmesi halinde öğrenciye ait eğitim verileri görüntülenebiliyor.

VBS ekranı üzerinden öğrencilerin sınav sonuçları, ders notları, devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları ve çeşitli okul duyuruları takip edilebiliyor. Özellikle karne dönemlerinde sistem yoğun şekilde kullanıldığından zaman zaman erişim yavaşlıkları yaşanabilse de e-Okul hizmet vermeye devam ediyor.

E-Okul ne zaman kapanacak? E-Okul VBS not girişi kapanma tarihi

E OKUL KARNE NOTLARI NASIL BAKILIR?

Karne notlarını görüntülemek isteyen öğrenciler öncelikle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmalıdır. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Not Bilgileri" veya "Ders Notları" bölümünden dönem boyunca alınan sınav, performans ve proje puanları görüntülenebilir.

Karne ortalaması ve yıl sonu başarı durumu da yine sistem üzerinden takip edilebiliyor. Öğretmenlerin not girişlerini tamamlamasının ardından öğrencilerin dönem sonu başarı puanları görülebiliyor. Bu nedenle karne haftasında not ekranları öğrenciler tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor.

Devamsızlık bilgileri de karne değerlendirmelerinde önemli yer tuttuğu için öğrenciler aynı ekran üzerinden toplam özürlü ve özürsüz devamsızlık sürelerini inceleyebiliyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER 2026 İl içi ve il dışı atama takvimi! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı

Haberle İlgili Daha Fazlası