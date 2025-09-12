Eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatacak? 'Hazırlık ödeneği ne kadar' diye araştırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 22.08.2025 tarihli yazısına göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğretmenlere verilecek olan hazırlık ödeneği tutarı belirlendi. Peki 2025-2026 öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadar, eğitim ödeneği ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmenlerin 2025-2026 eğitim yılı için alacakları eğitim öğretim ödeneği her yıl eylül ayı sonuna kadar yatırılır; bu yıl da ödeneğin 15 Eylül’den sonra hesaplara yatması bekleniyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KAÇ PARA?

8.Toplu Sözleşme ile alınan kararlar doğrultusunda öğretmenlerin eğitim ödeneği yeniden belirlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5.266 TL'den 6.436 TL'ye yükseltildiği yer almıştı. Öte yandan akademik personelin eğitim öğretim ödeneğinde de 1853 TL artış sağlandığı aktarılmıştı.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİNDEN KİMLER FAYDALANIR?

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık amacıyla her sene aldığı eğitim ödeneği, fiilen öğretmenlik yapan aşağıdaki kadrolara ödenir:

İlköğretim ve okul müdürleri

Müdür yardımcıları

Cezaevi okullarında çalışan öğretmenler

Yöneticiler

Eğitim uzmanları ve eğitim uzman yardımcıları

Bu ödenek, öğretmenlerin kırtasiye, eğitim materyali ve diğer ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı amaçlar.