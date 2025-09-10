Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ehliyet için lise diploması şart mı? Ehliyet almak için ne gerekir

Ehliyet için lise diploması şart mı? Ehliyet almak için ne gerekir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ehliyet için lise diploması şart mı? Ehliyet almak için ne gerekir
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sürücü belgesi almak isteyenler nelerin gerekli olduğunu araştırıyor. En çok merak edilen konulardan biri ise Ehliyet için lise diploması şart mı? sorusu. Peki Ehliyet almak için ne gerekir, lise diploması olmayan ehliyet alamaz mı, şartlar neler? İşte trafiğe çıkmak için heyecanla bekleyen sürücü adaylarını yakından ilgilendiren ayrıntılar...

Trafiğe çıkıp araç kullanmak isteyenler ehliyet için gereken şartları merak diyor. Akıllara takılan en büyük sorulardan biri ise lise diploması şart mı değil mi? Peki ehliyet almak için yaş sınırı ne, diploma gerekli mi, neler lazım? İşte sürücü adaylarının dikkat etmesi gereken noktalar... 

EHLİYET ALMAK İÇİN LİSE DİPLOMASI ŞART MI?

Ehliyet almak için gerekli eğitim şartları Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 76. maddesine göre belirlenmektedir. Peki ehliyet için lise diploması şart mı? Yönetmeliğe göre sürücü adaylarının ehliyet sahibi olmak için ilkokul mezunu olmaları yeterlidir. 

Ehliyet için lise diploması şart mı? Ehliyet almak için ne gerekir - 1. Resim

KAÇ YAŞINDA EHLİYET ALINIR?

Ehliyet alabilmek için minimum 16 yaşını tamamlamak gerekmektedir. 

Ehliyet için lise diploması şart mı? Ehliyet almak için ne gerekir - 2. Resim

EHLİYET ALMAK İÇİN NE GEREKİR?

Ehliyet alabilmek için 16 yaşını doldurmak, ilkokul mezunu olmak gereklidir.

Adli sicil kaydının temiz olması ve sağlık durumunun ehliyet almaya uygun olduğunu belgelemek gereklidir.

MEB onayı sürücü kurslarında eğitimi tamamlamak gerekir. 

Sürücü belgesi yazılı sınavını ve direksiyon sınavını başarı ile geçmek

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk dahisi dünya basınında manşet oldu! "Yağız Kaan, 14 yaşında tarih yazıyor"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
10 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? - Haberler10 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?Mike Tyson- Floyd Mayweather maçı ne zaman? - HaberlerMike Tyson- Floyd Mayweather maçı ne zaman?2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Genel Yetenek Genel Kültür sınavı sonuç tarihi - Haberler2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Genel Yetenek Genel Kültür sınavı sonuç tarihiTürkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezervi - HaberlerTürkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezerviTürkiye'de transfer ne zaman bitiyor? 2025 - 2026 yaz transfer sezonu son günü... - HaberlerTürkiye'de transfer ne zaman bitiyor? 2025 - 2026 yaz transfer sezonu son günü...İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu ve oyuncuları kimler? - Haberlerİyi Bir Aile Değiliz filmi konusu ve oyuncuları kimler?
Sonraki Haber Yükleniyor...