Bu akşam ekranlarda yayınlanacak olan "Erdal ile Ece" adlı film hakkında detaylar merak ediliyor. Yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği, başrollerini Şahan Gökbakar ve Seda Türkmen’in paylaştığı “Erdal ile Ece” filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor.

Erdal ile Ece filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekmeyi başardı. Filmin başrollerinde Şahan Gökbakar ve Seda Türkmen yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Şahan Gökbakar’ın kardeşi Togan Gökbakar oturuyor.

ERDAL İLE ECE KONUSU NEDİR?

Erdal ile Ece, 12 yıldır evli bir çifttir. Modern evlilik hayatının gelgitlerini esprili bir bakışla ele alan hikâyede Erdal; oto saniyede kuzeni Oğuz'la birlikte araç kaplama ve modifiye işlerini yapan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken bir karakterdir.

Ece ise kurumsal bir firmada yönetici olarak çalışan, disiplinli bir kadındır. Bu zıt karakterlerin, günlük hayattaki tartışmaları ya da bakış açıları ekrana yansıyor.

ERDAL İLE ECE FİLMİ OYUNCU VE KARAKTERLER

Şahan Gökbakar-Erdal

Seda Türkmen-Ece

Kerem Poyraz Kayaalp-Oğuz

Selahattin Mutlu- Selahattin

Gizem Yeğit- Diyetisyen

Mustafa Yıldız- Body Namık

İnci Pars-Sema

Damla Polat- Damla

Selin Uzal - Serpil

Sevda Baş- Bengü

