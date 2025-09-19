Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, 19 Eylül 2025 tarihinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Trump'tan dünya gündemine damga vuran bir paylaşım geldi. Trump, Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağı tarihi açıklarken, "Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta?" soruları aramalarda öne çıktı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Trump, "25 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Böylece Erdoğan ile Trump'ın 25 Eylül 2025 tarihinde Beyaz Saray'da bir araya geleceği kesinleşmiş oldu. Görüşmenin saatine dair detaylar henüz netleşmedi.

Trump'ın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde: