Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı

- Güncelleme:
Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşeceği tarih açıklandı. Görüşmenin Beyaz Saray'da gerçekleşeceği belirtilirken, "Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta?" soruları araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, 19 Eylül 2025 tarihinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Trump'tan dünya gündemine damga vuran bir paylaşım geldi. Trump, Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağı tarihi açıklarken, "Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta?" soruları aramalarda öne çıktı.

Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı - 1. Resim

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Trump, "25 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Böylece Erdoğan ile Trump'ın 25 Eylül 2025 tarihinde Beyaz Saray'da bir araya geleceği kesinleşmiş oldu. Görüşmenin saatine dair detaylar henüz netleşmedi.

Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı - 2. Resim

Trump'ın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:

"25 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Bunlar arasında Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum."

Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı - 3. Resim

