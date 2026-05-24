Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e yükselecek son takım bugün belli oluyor. Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında oynanacak kritik play-off finali öncesinde futbolseverler maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve şifresiz izleme bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Erokspor-Çorum FK maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig bileti için geri sayım sona erdi. Sezonu üst sıralarda tamamlayarak play-off finaline yükselen Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK, Konya’da kozlarını paylaşacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesinde “Erokspor-Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?” soruları gündemin ilk sıralarında yer aldı.

EROKSPOR-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig play-off finalinde oynanacak Esenler Erokspor - Arca Çorum FK karşılaşmasının yayın bilgileri netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre kritik mücadele TRT SPOR ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Süper Lig’e çıkacak son takımın belli olacağı final karşılaşması, futbolseverler tarafından televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edilebilecek.

Sezon boyunca dikkat çeken performans sergileyen iki takımın karşı karşıya geleceği final maçı, özellikle play-off sürecindeki rekabet nedeniyle büyük ilgi görüyor. TRT SPOR’un yanı sıra TRT’nin dijital yayın platformları üzerinden de karşılaşmanın canlı takibi yapılabilecek. Mücadele öncesinde taraftarlar yayın akışı ve canlı izleme seçeneklerini yoğun şekilde araştırmayı sürdürüyor.

EROKSPOR-ÇORUM FK MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında oynanacak play-off finali şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından herhangi bir abonelik gerektirmeden canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca TRT’nin resmi internet sitesi üzerinden de maç yayınına erişim sağlanabilecek.

ESENLER EROKSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesi 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati ise 19.00 olarak açıklandı. Süper Lig’e yükselecek üçüncü ve son takım bu mücadele sonunda belli olacak.

Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil üstlenirken, dördüncü hakem olarak Oğuzhan Aksu görev yapacak. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka yer alacak. Futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen final mücadelesi için Konya’da geniş güvenlik önlemleri alınırken, iki takım taraftarları da tarihi maç için hazırlıklarını tamamladı.

79. SÜPER LİG EKİBİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Amed Sportif Faaliyetler'in 78. Süper Lig temsilcisi olmasının ardından bugünkü finali kazanacak ekip de ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek. Ligde son haftaya kadar ilk 2 iddiasını sürdürmesine rağmen doğrudan Süper Lig'e yükselemeyen Esenler Erokspor, ligi 3. bitirerek adını doğrudan play-off finaline yazdırdı. Lig bittikten sonra teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisi takımı Güray Gündoğdu'ya emanet etti. Ligde 2. sezonunu geçiren Esenler Erokspor ilk kez play-off'ta yer alıyor.

Sezona teknik direktör Tahsin Tam ile başladıktan sonra sırasıyla Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu ve Uğur Uçar'ın görev yaptığı Çorum FK, lig etabını 4. tamamladı. Çorum FK, play-off'ta Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK'yi saf dışı bıraktı. Ligde 3. sezonunu geçiren Çorum FK, 2023-2024'te ilk play-off mücadelesinde yarı finale kadar yükselmişti.

