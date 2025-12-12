Erzurum’da 12 Aralık sabahı itibarıyla başlayan kar yağışı şehir genelinde etkili olurken, öğrenciler ve veliler olumsuz hava koşullarının eğitime ara getirip getirmeyeceğini merak ediyor. Erzurum'da okullar tatil mi ilan edildi araştırılırken gözler Erzurum Valiliği'ne de çevrildi.

Erzurum'da kar yağışının başlamasıyla en çok merak edilen konu okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu. 12 Aralık itibarıyla Erzurum Valiliği tarafından eğitime ara verildiğine dair açıklama yapılıp yapılmadığı sorgulanıyor. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi?

ERZURUM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum’da 12 Aralık’ta başlayan kar yağışıyla birlikte öğrenciler ve veliler eğitime ara gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Erzurum genelinde etkisini gösteren yağış sonrası okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. Kararın netleşmesi için Valilik tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.

ERZURUM VALİLİĞİ DUYURU YAPTI MI?

Erzurum Valiliği 12 Aralık itibarıyla okulların tatil edilmesine yönelik bir duyuru paylaşmadı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı değerlendirmeler devam ederken muhtemel bir karar resmi kaynaklar üzerinden paylaşılacak.

ERZURUM HAVA DURUMU

12 Aralık Cuma: Karla karışık yağmurlu - Sıcaklık -5 ile 4 derece arası

13 Aralık Cumartesi: Sisli - Sıcaklık -5 ile 4 derece arası

14 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu - Sıcaklık -3 ile 5 derece arası

15 Aralık Pazartesi: Çok bulutlu - Sıcaklık -4 ile 4 derece arası

16 Aralık Salı: Parçalı bulutlu - Sıcaklık -6 ile 3 derece arası



