İspanya La Liga 2025-26 sezonunun 18. haftasında heyecan dolu bir Katalan derbisi sahne alıyor. Ev sahibi Espanyol, formda Barcelona’yı ağırlıyor. Lider Barcelona ve Espanyol mücadelesi için ise geri sayım başlarken Espanyol-Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir, canlı yayın saat kaçta merak edildi. İşte Espanyol-Barcelona canlı yayın bilgileri ve maç kadrosu...

Son beş lig maçını kazanan Espanyol, 33 puanla ligin 5. sırasında yer alıyor. Zirvede yer alan Barcelona ise 46 puanla liderliğini sürdürürken son 8 maçını kazanarak müthiş bir form yakaladı. Hansi Flick’in öğrencileri, deplasmanda da 3 puanı alıp Real Madrid ile farkı korumaya çalışacak. Peki, Espanyol-Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir, canlı yayın saat kaçta?

ESPANYOL-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga’nın 18. haftasında oynanacak Espanyol-Barcelona derbisi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

ESPANYOL-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 23.00’te başlayacak.

ESPANYOL-BARCELONA MUHTEMEL İLK 11

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Gonzalez, Edu, Lozano, Dolan, Fernandez, Milla

Barcelona: J Garcia, Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Fermin, Raphinha, F. Torres

