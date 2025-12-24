2026 yılıyla birlikte evde bakım maaşı vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Devlet, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranına bağlı olarak evde bakım ödemelerinde de artış uygulayacak. 2025 Temmuz ayında 11 bin 699 TL’ye yükseltilen evde bakım maaşının 2026 Ocak ayından itibaren yeni oranla ödenmesi bekleniyor. Peki evde bakım maaşı ne kadar oldu 2026? İşte detaylar...

Memur maaşlarındaki artış evde bakım maaşını doğrudan etkileyecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerine göre 2026 yılında memur maaşlarına yaklaşık yüzde 18,73 oranında zam yapılması öngörülüyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu 2026?

2026 yılıyla birlikte evde bakım maaşlarında artış yapıldı. Temmuz 2025’te 11 bin 699 TL seviyesine yükselen evde bakım ödemesi, memur maaşlarına uygulanacak zam oranına paralel olarak yeniden hesaplandı. Yıl başı tahminlerine göre yüzde 18,73’lük artış ile evde bakım maaşı yaklaşık 13 bin 890 TL’ye ulaştı.

Evde bakım maaşı 2026 kesin tutarı TÜİK’in 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2025 yılı Temmuz ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı 11 bin 699 TL seviyesine yükseltilmişti. Yapılan artış memur maaş katsayısı ve sosyal yardımlar çerçevesinde gerçekleşmişti.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

2026 yılı asgari ücreti 1 Ocak itibarıyla net 28 bin 75 TL 50 kuruş, brüt 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Yeni zam oranı, 2025 yılına kıyasla yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti. Devlet, asgari ücret iiveren desteğini de artırarak 1.000 TL olan desteği 1.270 TL’ye çıkardı.

