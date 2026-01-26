Everton-Leeds United maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere Premier Lig puan durumu
İngiltere Premier Lig’de haftanın önemli bir mücadelesi daha bu akşam başlıyor! Everton kendi sahasında Leeds United'ı ağırlayacak. Peki Everton-Leeds United maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Everton-Leeds United canlı yayın bilgileri ve İngiltere Premier Lig puan durumu...
Everton ligde oynadığı 22 maç sonunda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Topladığı 32 puanla haftaya 11. sırada giren Everton sahasında alacağı bir galibiyetle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Leeds United ise 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. 25 puanla 16. sırada bulunan Leeds temsilcisi düşme hattından uzaklaşmak için Everton deplasmanından puanla dönmek zorunda. Peki, Everton-Leeds United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
EVERTON-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig’de Everton ile Leeds United’ı karşı karşıya geliyor! Merakla beklenen müsabaka beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma beIN Sports’un şifreli yayını üzerinden futbolseverlerle buluşacak.
EVERTON-LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Everton ile Leeds United arasında oynanacak Premier Lig mücadelesi 26 Ocak Pazartesi günü saat 23.00’te başlayacak.
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
- Arsenal - 50
- Manchester City - 46
- Aston Villa - 46
- Manchester United - 38
- Chelsea - 37
- Liverpool - 36
- Fulham - 34
- Brentford - 33
- Newcastle United - 33
- Sunderland - 33
- Everton - 32
- Brighton and Hove Albion - 30
- Bournemouth - 30
- Tottenham Hotspur - 28
- Crystal Palace - 28
- Leeds United - 25
- Nottingham Forest - 25
- West Ham United - 20
- Burnley - 15
- Wolverhampton Wanderers - 8