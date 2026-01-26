İngiltere Premier Lig’de haftanın önemli bir mücadelesi daha bu akşam başlıyor! Everton kendi sahasında Leeds United'ı ağırlayacak. Peki Everton-Leeds United maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Everton-Leeds United canlı yayın bilgileri ve İngiltere Premier Lig puan durumu...

Everton ligde oynadığı 22 maç sonunda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Topladığı 32 puanla haftaya 11. sırada giren Everton sahasında alacağı bir galibiyetle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Leeds United ise 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. 25 puanla 16. sırada bulunan Leeds temsilcisi düşme hattından uzaklaşmak için Everton deplasmanından puanla dönmek zorunda. Peki, Everton-Leeds United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EVERTON-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’de Everton ile Leeds United’ı karşı karşıya geliyor! Merakla beklenen müsabaka beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma beIN Sports’un şifreli yayını üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

EVERTON-LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Everton ile Leeds United arasında oynanacak Premier Lig mücadelesi 26 Ocak Pazartesi günü saat 23.00’te başlayacak.

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU

Arsenal - 50 Manchester City - 46 Aston Villa - 46 Manchester United - 38 Chelsea - 37 Liverpool - 36 Fulham - 34 Brentford - 33 Newcastle United - 33 Sunderland - 33 Everton - 32 Brighton and Hove Albion - 30 Bournemouth - 30 Tottenham Hotspur - 28 Crystal Palace - 28 Leeds United - 25 Nottingham Forest - 25 West Ham United - 20 Burnley - 15 Wolverhampton Wanderers - 8

