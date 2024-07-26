FC 25, 27 Eylül itibarıyla satışa çıkacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 13:23 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 13:33 - Güncelleme:

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Oyunseverlerin merakla beklediği EA Sports FC 25 için çıkış tarihi belli olurken Türkiye'de fiyatı da netleşti. Oyunu almak isteyenler için olan ön sipariş ile 20 Eylül tarihinde de satın alınabilecek.