FC 25, 27 Eylül itibarıyla satışa çıkacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Oyunseverlerin merakla beklediği EA Sports FC 25 için çıkış tarihi belli olurken Türkiye'de fiyatı da netleşti. Oyunu almak isteyenler için olan ön sipariş ile 20 Eylül tarihinde de satın alınabilecek.
Bilgisayar oyunu sevenler için beklenen haber geldi. Fifa 25'in ne zaman çıkacağı netleşirken oyun gereksinimleri ve özellikleri de gündemde yerini aldı.
Ön sipariş ile alanlar 20 Eylül itibarı ile oyuna erişebilecek.
EA SPORTS FC 20 NE ZAMAN ÇIKACAK 2024?
Heyecanla beklenen FC 25, 27 Eylül itibarıyla satışa sunulurken ön sipariş ile alanlar 20 Eylül tarihinden sonra oyunu oynayabilecek. Oyun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch ile oynanabiliyor.
Yeni oyunda FC IQ ve 5v5 Rush gibi özellikler sunuluyor.
FC 25 NE KADAR, KAÇ TL?
27 Eylül'de çıkacak olan oyunun fiyatı Steam'de 69,99$ olurken PS Store fiyatı 2.899,99 TL oldu.
Xbox Store fiyatı 2.609,99 TL olurken Türkiye'de bilgisayar oyunu alınabilir platform olan Epic Games'de 2.599,99 TL'den satışa sunuluyor.
FC 25 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Oyun için minimum gereksinimler şöyle:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit (Latest Update)
İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti
DirectX: Sürüm 12
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX: 12 Compatible video card or equivalent (feature level 12_0)
Kaynak: Türkiye Gazetesi