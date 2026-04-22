Yatırımcıların ve piyasaların gözleri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Nisan ayı faiz kararında. Altın ve dolar yatırımcılarının yakından takip ettiği kritik karar için geri sayım başlarken Fed toplantısı için meraklı bekleyiş başladı.

Orta Doğu’da artan gerilim ve enerji maliyetlerindeki yükseliş, ABD ekonomisi üzerindeki muhtemel etkiler açısından dikkatle izleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur, indirime gidilecek mi?

ABD Merkez Bankası’nın Nisan ayı faiz kararı 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Karar Türkiye saati ile 21.00’de kamuoyuna duyurulacak.

FED BAŞKAN ADAYI KEVIN WARSH’TAN “REJİM DEĞİŞİKLİĞİ” ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh’ın açıklamaları ise para politikası tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Senato’daki oturumda konuşan Warsh, mevcut para politikası çerçevesinin yetersiz kaldığını savunarak köklü değişiklikler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Warsh özellikle son yıllarda yaşanan enflasyon artışlarının geçmişte yapılan politika hatalarından kaynaklandığını öne sürdü. Fiyat baskılarının kalıcı hale gelmesinin, enflasyonla mücadeleyi daha zor ve maliyetli bir sürece dönüştürdüğünü belirten Warsh, bu nedenle yeni bir politika yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Warsh "Enflasyonun artık daha az sorunlu olduğu, yani fiyatlardaki değişimin birkaç yıl öncesine kıyasla daha az şiddetli olduğu doğru olsa da, çalışan Amerikalılar bunu şüphesiz hissediyor. Bunun, politika yürütme biçiminde bir rejim değişikliği gerektiği anlamına geldiğini düşünüyorum. Farklı, yeni bir enflasyon çerçevesi anlamına geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.

