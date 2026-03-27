EuroLeague 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlıyor. Maç öncesi takım kadroları, maçın yayın ve saat bilgileri merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko-Zalgiris maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

EuroLeague’de sezonun kritik maçlarından biri yarın oynanacak. Fenerbahçe Beko, 34. hafta mücadelesinde Zalgiris Kaunas’ı konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, önceki hafta Maccabi Rapyd Tel Aviv’e mağlup olsa da evinde kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasındaki mücadele 27 Mart 2026 Cuma günü oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ev sahibi avantajını kullanacak olan Fenerbahçe Beko, seyircisinin desteğiyle galibiyet arayacak. EuroLeague’de bu sezonki performansını, sahasında da sürdürmek istiyor.

Maç, 27 Mart 2026 Cuma günü TSİ 20.45’te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, Tomislav Hordov (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa) ve Igor Dragojevic (Karadağ) hakem üçlüsü tarafından yönetilecek.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 33 maçta 23 galibiyet aldı. Takımda Nando De Colo, Metecan Birsen ve Talen Horton-Tucker skor yükünü taşıyan oyuncular olarak öne çıkıyor. Zalgiris Kaunas ise EuroLeague’de 33 maçta 19 galibiyetle altıncı sırada bulunuyor ve Azuolas Tubelis, Moses Wright gibi isimlerle skor üretiminde etkili.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Fenerbahçe Beko’nun kadrosunda tedavisi devam eden Nicolo Melli yer almayacak. Tarık Biberovic’in durumu ise maç saatinde netleşecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde de lider konumda olan sarı-lacivertliler, son lig maçında Safiport Erokspor’a mağlup oldu. Zalgiris Kaunas, Litvanya Ligi’nde 22 maçın 21’ini kazanarak zirvede yer alıyor.

