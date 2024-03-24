Zengine, anne babaya fitre verilmez.| Ramazan ayının içindeyken Dinimiz İslam'a göre fitre kimlere verilmez, kimlere düşer sorularının cevapları araştırılıyor.

Ramazan ayında verilen fitrenin kimlere verileceği araştırılıyor. Dinimizislam.com'a göre derlediğimiz konuya ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Zengine, anne babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, eşe, toruna ve kafire verilmez. Fitre sadece fakirlere verilir.

KİMLERE VERİLİR?

Fakir olması şartıyla; geline, kardeşe, halaya, amcaya, dayıya, teyzeye, akrabaya, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere ve üvey çocuklara fitre verilir.

KİMLER FİTRE VERİR?

İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla, zekat nisabı kadar malı ve parası bulunan Müslümanın fitre vermesi vacibtir. Nisaba malik değilse fitre vermesi vacib olmaz, fakat vermesinin iyi olduğu tavsiye edilmiştir. Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte :"Sadaka-i fıtr, zenginlerinize bir tezkiyedir. Fakirleriniz de verirse, Allahü teâlâ onlara daha çoğunu verir." denir. Yine Ebu Davud'da geçen bir başka hadis-i şerife göre, "Sadaka-i fıtrı, küçük büyük, zengin fakir herkesin vermesi gerekir" der.

Kaynak: Dinimizislam.com