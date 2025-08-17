Gaziantep'te korkutan anlar! Attan düşen AK Partili eski ilçe başkanı ağır yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde düzenlenen Aktoprak 5. Geleneksel Rahvan At Yarışı'na AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz da bir ata binerek katılım sağladı.

ATIN ALTINDA KALDI

Yılmaz'ın üzerinde olduğu at, bir anda dengesini kaybederek önce düştü sonra da taklalar attı. O esnada attan düşen ve düştüğü atın da altında kalan Mehmet Yılmaz, ağır yaralandı.

Mehmet Yılmaz

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda ciddi kırıklar olduğu öğrenilen Yılmaz, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Festival çekimini yapan dron kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.