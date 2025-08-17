Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep'te korkutan anlar! Attan düşen AK Partili eski ilçe başkanı ağır yaralandı

Gaziantep'te korkutan anlar! Attan düşen AK Partili eski ilçe başkanı ağır yaralandı

Güncelleme:
Gaziantep'te AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz, katıldığı at yarışları festivali sırasında attan düşerek ağır yaralandı. Yılmaz'ın vücudunda ciddi kırıklar olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde düzenlenen Aktoprak 5. Geleneksel Rahvan At Yarışı'na AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz da bir ata binerek katılım sağladı.

Gaziantep'te korkutan anlar! Attan düşen AK Partili eski ilçe başkanı ağır yaralandı - 1. Resim

ATIN ALTINDA KALDI

Yılmaz'ın üzerinde olduğu at, bir anda dengesini kaybederek önce düştü sonra da taklalar attı. O esnada attan düşen ve düştüğü atın da altında kalan Mehmet Yılmaz, ağır yaralandı.

Gaziantep'te korkutan anlar! Attan düşen AK Partili eski ilçe başkanı ağır yaralandı - 2. Resim
Mehmet Yılmaz

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda ciddi kırıklar olduğu öğrenilen Yılmaz, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Festival çekimini yapan dron kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

