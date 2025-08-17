Gaziantep'te korkutan anlar! Attan düşen AK Partili eski ilçe başkanı ağır yaralandı
Haberler Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gaziantep'te AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz, katıldığı at yarışları festivali sırasında attan düşerek ağır yaralandı. Yılmaz'ın vücudunda ciddi kırıklar olduğu öğrenildi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde düzenlenen Aktoprak 5. Geleneksel Rahvan At Yarışı'na AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz da bir ata binerek katılım sağladı.
ATIN ALTINDA KALDI
Yılmaz'ın üzerinde olduğu at, bir anda dengesini kaybederek önce düştü sonra da taklalar attı. O esnada attan düşen ve düştüğü atın da altında kalan Mehmet Yılmaz, ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda ciddi kırıklar olduğu öğrenilen Yılmaz, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Festival çekimini yapan dron kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci