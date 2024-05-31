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Gelin Evi programında cuma günü Gamze birinci oldu (31 Mayıs)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelin Evi programında cuma günü Gamze birinci oldu (31 Mayıs)
Yılmaz Morgül, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aslı Hünel ile Gelin Evi programında heyecan devam ederken bugün final günü yaşandı. Seyircilerin yakından takip ettiği gündüz kuşağı programında bugün kim 1. oldu, ödülü kim aldı merak ediliyor. Gelin Evi'nde bu haftanın puan durumu!

Hafta içi her gün 12.30-15.00 aralığında ekranlara gelen programda her hafta bir isim ödülün sahibi oluyor. 31 Mayıs günü yayınlanan bölümde kim birinci oldu araştırılırken puan durumu da izleyicilerin araştırdıkları arasında yer aldı.

Bugün ekranlara gelen bölümde kazanan Gamze Turan oldu. Best Of haftasına özel Yılmaz Morgül'ün konuk olduğu bölümde eğlenceli anlar yaşandı. Seyircilerin keyifli anlar yaşadığı bölümün ardından kazanan gelin de belli oldu.

50 bin TL'lik ödülün sahibi olan Gamze'nin sevindiği anlar izleyicinin dikkatini çekti.  Yarışmada yer alan 4 gelin ve sunucu Aslı Hünel için hazırlanan masada yemekler ve sunum değerlendirildi.

Gelin Evi programında cuma günü Gamze birinci oldu - 1. Resim

31 MAYIS PUAN DURUMU

Gülsüm Aktaş : 17

Rabia Başar : 17

İrem Akbay : 15

Gamze Turan : 18

Yüsra Sönmez : 17

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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