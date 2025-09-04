Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Google kesintisinden THY bilet sistemi etkilendi mi?

Google kesintisinden THY bilet sistemi etkilendi mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google kesintisinden THY bilet sistemi etkilendi mi?
Google, Erişim Sorunu, THY, Sorun, Yolcu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 Eylül 2025 Perşembe günü Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde Google erişim servislerinde erişim sorunu yaşandı. "Google kesintisinden THY bilet sistemi etkilendi mi?" sorusu gündeme geldi.

Google kesintisinden THY bilet sistemi etkilendi mi? sorusu bugün internet kullanıcıları arasında araştırılıyor. Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde yaşanan Google erişim sorunları, YouTube ve Google Drive gibi hizmetlerde aksamalara yol açtı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) biletleme işlemlerinin bu kesintide etkilenip etkilenmediği merak konusu oldu. 

Google kesintisinden THY bilet sistemi etkilendi mi? - 1. Resim

GOOGLE KESİNTİSİNDEN THY BİLET SİSTEMİ ETKİLENDİ Mİ?

Google kesintisinden THY bilet sistemi etkilenmemiştir. Yolcular, THY web adresi ve mobil uygulamaları üzerinden bilet alımı, check-in ve diğer işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Türkiye başta olmak üzere Avrupa'da yaşanan Google erişim sorunu, Gmail, YouTube ve Google Drive gibi hizmetlerde kısa süreli aksamalara yol açarken Türk Hava Yolları'nın (THY) biletleme ve rezervasyon sistemleri bu kesintiden etkilenmemiştir.

Google kesintisinden THY bilet sistemi etkilendi mi? - 2. Resim

4 EYLÜL GOOGLE ERİŞİM SORUNU THY'YE YANSIDI MI?

Google erişim sorunu THY'ye yansımadı. 4 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleşen Google erişim sorunu Türkiye ve Avrupa'daki bazı kullanıcıları etkiledi. 

Türk Hava Yolları (THY) biletleme işlemleri bu kesintiden etkilenmedi. Yolcular web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden bilet alımı ve diğer işlerini sorunsuz bir şekilde halletti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

A23a nerede, büyüklüğü ne kadar? Dünyanın en büyük buzdağı yok oluyor!Çiftçilerin beklediği haber! 5,2 milyar lira hesaplara yatırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi - HaberlerÜniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimiABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? - HaberlerABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?Wednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı? - HaberlerWednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı?Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerTürkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesiGürcistan-Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? - HaberlerGürcistan-Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Sonraki Haber Yükleniyor...