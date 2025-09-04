Google kesintisinden THY bilet sistemi etkilendi mi? sorusu bugün internet kullanıcıları arasında araştırılıyor. Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde yaşanan Google erişim sorunları, YouTube ve Google Drive gibi hizmetlerde aksamalara yol açtı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) biletleme işlemlerinin bu kesintide etkilenip etkilenmediği merak konusu oldu.

GOOGLE KESİNTİSİNDEN THY BİLET SİSTEMİ ETKİLENDİ Mİ?

Google kesintisinden THY bilet sistemi etkilenmemiştir. Yolcular, THY web adresi ve mobil uygulamaları üzerinden bilet alımı, check-in ve diğer işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

4 EYLÜL GOOGLE ERİŞİM SORUNU THY'YE YANSIDI MI?

Google erişim sorunu THY'ye yansımadı. 4 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleşen Google erişim sorunu Türkiye ve Avrupa'daki bazı kullanıcıları etkiledi.

