Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

- Güncelleme:
Süper Lig’in dördüncü haftasında Konyaspor, deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala futbolseverler, maç ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, "Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte tüm ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in başlamasıyla Göztepe Konyaspor karşılaşmasının detayları merak konusu oldu.

Göztepe Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Futbolu yakından takip eden kişiler maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak etti. Birçok kişi karşılaşmanın saat kaçta olduğu sorusuna cevap aranıyor. 

GÖZTEPE – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Konyaspor ile Göztepe arasındaki maç 29 Ağustos 2025 Cuma günü oynanacak.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI NEREDE VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Göztepe - Konyaspor maçı Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu mücadele saat 21.30'da başlayacak.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Göztepe – Konyaspor maçında hangi hakemin oynayacağı henüz belli değildir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maça şu an için hakem atamaları gerçekleşmedi.

GÖZTEPE – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe – Konyaspor maçı beIN Sports tarafından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı beIN Sports'da naklen izleyebilecektir.

