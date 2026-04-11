Grand Theft Auto VI hakkında gündeme gelen son iddialar, oyuncu topluluğunda büyük bir hareketlilik yarattı. Paylaşılan bilgilere göre, oyunun çevrim içi modu ana hikâye deneyiminin ardından çok uzun bir bekleme süresi olmadan oyunculara sunulabilir.

Oyun sektöründe uzun süredir gündemden düşmeyen Grand Theft Auto VI ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, serinin çevrim içi deneyimi bu kez alışılmışın aksine daha kısa bir sürede erişime açılabilir. Bu durum, özellikle online modu bekleyen oyuncular arasında beklentiyi iyice yükseltmiş durumda.

GTA 6 çıkışı için takvim sızdı! PC sürümü bu kez çok daha erken gelebilir

YENİ İDDİALAR GÜNDEMDE

Grand Theft Auto VI için yeni çıkış takvimi iddiaları gündeme geldi. Buna göre oyunun 19 Kasım’da Xbox ve PlayStation konsolları için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Rockstar Games’in önceki oyunlarında olduğu gibi, ilk aşamada konsol kullanıcılarının erişimine açılması planlanıyor.

Serinin geçmişine bakıldığında, PC sürümlerinin daha geç yayınlandığı görülüyor. GTA 4, Nisan 2008’de konsollara gelirken aynı yılın Aralık ayında PC için çıkmıştı. GTA 5 ise Eylül 2013’te konsollarda yayınlanmış, PC sürümü yaklaşık bir buçuk yıl sonra Nisan 2015’te gelmişti. Benzer şekilde Red Dead Redemption 2, Ekim 2018’de konsollarda piyasaya sürülmüş, PC versiyonu ise Kasım 2019’da oyuncularla buluşmuştu. Bu gecikmenin, büyük ölçekli oyunların PC’ye uyarlanma sürecinin daha uzun sürmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

GTA 6 çıkışı için takvim sızdı! PC sürümü bu kez çok daha erken gelebilir

ŞUBAT 2027 İŞARET EDİLDİ

Ancak GTA 6 için bu sürenin kısalabileceği öne sürülüyor. "Detective Seeds" adlı sızıntı kaynağına göre, PC sürümünün konsol çıkışından kısa süre sonra, Şubat 2027’de yayınlanması hedefleniyor. Sızıntı kaynağı, Rockstar bünyesinde çalışmış kişilerle yaptığı görüşmelere dayandırdığı bu iddiaya rağmen, sosyal medyada kullanıcıların temkinli yaklaştığı görülüyor.

Öte yandan iddialarda, konsollarda yıl sonu satışlarının beklentileri karşılayacağı ve Take-Two Interactive ile Rockstar’ın, mali yıl sonu olan Mart 2027’den önce PC sürümünü de piyasaya sürmek istediği ifade ediliyor.

Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, Grand Theft Auto VI hayranlarını yoğun bir takvim bekliyor. Oyunun 19 Kasım’da çıkması, yaklaşık bir ay sonra GTA Online’ın yayınlanması ve ardından iki ay içinde PC sürümünün gelmesi öngörülüyor. PC versiyonunun ise daha gelişmiş grafikler başta olmak üzere çeşitli teknik avantajlar sunması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası