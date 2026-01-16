Ertem Eğilmez'in yönettiği, yapımcılığını Nahit Ataman'ın yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı Gülen Gözler filmi bu akşam ekrana geliyor. Peki, Gülen Gözler nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Sadık Şendil'in yazdığı 1977 yapımı dram-komedi türündeki sinema filminin oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer alıyor. Bu akşam yayınlanacak olan film hakkında detaylar araştırılıyor.

GÜLEN GÖZLER KONUSU NE?

Güler Gözler filminde Yaşar Usta, karısı Nezaket ve beş kızıyla İstanbul’a göç etmiştir., Ayrıca ailesinin geçimini sağlarken kızlarının evlilikleri için çabalayan bir babadır. Büyük kızı Fikret Vecihi’ye gönlünü kaptırırken, en küçük kızı İsmet Yunus’un oğlu Temel ile evlenir.

Gülen Gözler nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

GÜLEN GÖZLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Gülen Gözler'in İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde çekildi. Yeşilköy'de Gazi Evrenos Caddesi üzerinde bulunan ve "Stavro'nun eski köşkü" olarak bilinen Köşk, Arzu Film'in Mavi boncuk ve Salak Milyoner gibi filmlerin çekim mekanları arasında yer almaktadır. Köşk, Rum kökenli sanat yönetmeni Stavro Yuanidis'e aittir.

Gülen Gözler nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

GÜLEN GÖZLER OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Nezaket (Yaşar'ın karısı)

Müjde Ar - İsmet (Yaşar'ın kızı)

Şener Şen - Vecihi

Ahmet Sezerel - Orhan (Nedret'in kocası)

Itır Esen - Nedret (Yaşar'ın kızı)

Mahmut Hekimoğlu - Temel (Yunus'un büyük oğlu)

Ayşen Gruda - Fikret (Yaşar'ın kızı)

Halit Akçatepe - Dursun (Yunus'un küçük oğlu)

Şevket Altuğ - Laz Şevket (Evin talibi)

Sevda Aktolga - Hikmet (Yaşar'ın kızı)

Nejat Gürçen - Yunus (Temel ve Dursun'un babası, müteahhit)

Lale Ilgaz - Hasret (Yaşar'ın kızı)

Tuncay Akça - Tuncay (Yaşar Usta'nın çırağı)

İhsan Yüce - Hasan Usta

Ahmet Arıman - Ahmet (Yaşar Usta'nın çırağı)

İhsan Bilsev - Muammer (İnşaat ustası)

Talat Dumanlı - Görücü

Haberle İlgili Daha Fazlası