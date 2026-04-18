Son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası televizyon kanallarında yayın akışları yeniden düzenlenirken, izleyiciler dizilerin akıbetini merak ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman" araştırılıyor. İşte, 18 Nisan TV yayın akışı ve 25. bölüm tarihi...

GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Türkiye’yi derinden etkileyen üzücü olayların ardından televizyon kanallarında yayın akışlarında değişiklikler yaşandı. Pek çok dizinin yeni bölümü ileri bir tarihe alınırken, bazı yapımlar ise planlanan saatinde yayınlanmaya devam etti. Bu gelişmelerin ardından Güller ve Günahlar dizisinin bu akşam ekranlarda olup olmayacağı merak konusu haline geldi.

Kanal D’nin 18 Nisan 2026 tarihli resmi yayın akışına göre, Güller ve Günahlar dizisi bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Şu an için diziye ilişkin resmi bir erteleme kararı bulunmuyor. Bu nedenle yapımın planlanan yayın saatinde ekranlarda olması bekleniyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar dizisi, normal yayın akışı kapsamında her hafta belirlenen gününde izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yayın planında herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece dizinin yeni bölümleri düzenli olarak aynı gün ve saatte ekrana gelmeyi sürdürecek.

18 Nisan tarihli yayın akışında yer alan bilgilere göre dizinin 25. bölümü yine saat 20.00’de ekranlara gelecek. Ancak televizyon kanallarında güncel gelişmelere bağlı olarak yayın planlarında ani değişiklikler yaşanabileceği için izleyicilerin resmi kanal akışını takip etmeleri öneriliyor.

18 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 Yerli Dizi (Tekrar)

16:15 Yerli Dizi (Tekrar)

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

00:15 Yerli Dizi (Tekrar)

03:00 Müzik Arası

04:15 Zalim İstanbul (Tekrar)

