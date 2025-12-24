Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan’ın menajerlik sürecine ilişkin yaptığı açıklama gündem oldu. Ceyhan, gözaltına alınan menajeri Eser Küçükerol ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bunun ardından Eser Küçükerol’ün kariyeri ve geçmişi yeniden merak konusu haline geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Eser Gökhan Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" (TCK 188) suçlamasıyla gözaltına alındı. Ardından Eser Küçükerol'lun menajerliğini yaptığı Halil İbrahim Ceylan'ın açıklamaları gündem oldu. Peki, Eser Küçükerol kimdir?

ESER KÜÇÜKEROL KİMDİR?

Eser Gökhan Küçükerol, Türkiye’de çok sayıda oyuncu ve sanatçının menajerliğini üstlenen Be Management’ın kurucusu ve sahibidir. Medya ve sanat dünyasında uzun yıllardır aktif olan Küçükerol, menajerlik alanında yürüttüğü çalışmalarla tanınıyor.

Eğitim hayatını Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde tamamlayan Küçükerol, 2008 yılında mezun olduktan sonra kariyerini medya ve menajerlik sektörüne yönlendirdi. Doğum yılına ilişkin net bir bilgi bulunmamakla birlikte 10 Nisan doğumlu olduğu biliniyor.

Küçükerol, kurucusu olduğu Be Management çatısı altında dizi ve film sektöründe pek çok oyuncuyla çalışmış, menajerlik faaliyetlerini bu yapı üzerinden sürdürmüştür.

HALİL İBRAHİM CEYHAN AÇIKLAMA YAPTI

Son yıllarda Emanet, Kirli Sepeti ve Leyla: Hayat...Aşk...Adelet... dizilerinde rol alan Halil İbrahim Ceyhan, son yaşanan gelişmelerin ardından Eser Küçükerol'un sahibi olduğu "Be Management" ile yollarını ayırdığını açıkladı. Açıklaması şu şekilde:

“Kamuoyunun bilgilendirilmesine..

Son günlerde bağlı bulunduğum ajansın içinde bulunduğu adli süreç sebebiyle Be Management ile temsili ilişkimi durdurmuş bulunmaktayım. Bu süreçte tüm iş ilişkilerimin şahsi tarafta yol aldığım çalışma arkadaşlarımla profesyonel olarak yönetileceğini duyurmak isterim.

Sözleşmelerimi ve ticari şartlarla alakalı hususları kişisel işlerimi takip eden avukatım yönetecektir. Tanıtım ve basın işlerine şahsi olarak çalıştığım basın sorumlusu koordine edecektir. Bunun yanı sıra proje takviyeleri, provalar, set akışı gibi ek planlamalar da kendi ekibim tarafından takip edilip yönlendirilecektir. Herkese sevgilerime saygılarımı sunarım. Halil İbrahim Ceyhan…”

