ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hark Adası ve bazı petrol altyapı tesislerinin de hedef alınabileceğini öne sürdü. Trump'ın açıklamaları ardından Hark Adası'nın konumu ve stratejik önemi merak ediliyor. Peki, Hark Adası nerede? Hark Adası'nın stratejik önemi nedir?

Harg Adası (Hark Adası), ayrıca Khark Adası olarak da yazılır ve genellikle Basra Körfezi'nde İran'a ait bir kıta adasıdır . Ada, İran kıyılarından 25 kilometre (16 mil) ve Hürmüz Boğazı'nın 660 kilometre (410 mil) kuzeybatısında yer almaktadır . Bitişik kıyı kenti Buşehr Eyaleti tarafından yönetilen Harg Adası, İran'ın petrol ürünlerinin %90'ına kadarının ihracatı için bir deniz limanı sağlamanın yanı sıra, 30 milyon varile (5 milyon metreküp) kadar petrol depolama kapasitesine de sahiptir.

Ada, Faridun, Darius, Cyrus ve Ardašir sahaları da dahil olmak üzere birçok açık deniz petrol sahasına yakın konumdadır. Kendi tatlı su kaynağına sahip olan adada, Harg şehri ve Cezireh-ye Hark Deniz Feneri bulunmaktadır. 1960'larda büyük bir petrol terminaline dönüşmeden önce, İranlı yazar Celal el-Ahmad adayı "Basra Körfezi'nin Yetim İncisi" olarak adlandırmıştı.



Hark Adası nerede? Hark Adasının stratejik önemi



HARK ADASI STRATEJİK KONUMU

Basra Körfezi’nde, İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında bulunan Hark Adası, ülkenin petrol ihracatı açısından en kritik stratejik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Hark Adası’nı stratejik açıdan önemli kılan en önemli faktörlerden biri, İran ana karasına çok yakın olmasına rağmen doğal bir derin su limanına sahip olması.

İran’ın Basra Körfezi’ndeki ana kara kıyılarının büyük bölümünde suyun sığ olması nedeniyle dev petrol tankerlerinin yanaşması zorlaşırken, Hark Adası’nın çevresindeki derin sular büyük tankerlerin güvenli şekilde yanaşmasına imkan sağlıyor.

Bu nedenle ada, İran’ın petrolünü küresel piyasalara ulaştıran en önemli lojistik merkez olarak kabul ediliyor.

Hark Adası, stratejik konumu, büyük petrol tesislerinin varlığı, İran petrol ihracat terminali ve özel güvenlik önlemleri nedeniyle "Yasak Ada" olarak da biliniyor. Adaya yerli olmayanların, turistlerin ve yeni çalışanların girişi, bağlı bulunduğu Buşehr eyaletinin valiliğinden veya Ulusal Petrol Şirketi'nden resmi izin gerektiriyor.

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