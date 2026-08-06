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Hedef Holding sahibi Gökalp ailesi kimler? Türkiye'nin en büyük 2. şirketi oldu!

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Hedef Holding sahibi Gökalp ailesi kimler? Türkiye'nin en büyük 2. şirketi oldu!
Fotoğraf Başlığı Hedef Holding sahibi Gökalp ailesi kimler?

Borsa İstanbul'da dikkat çeken yükselişiyle gündeme gelen Hedef Holding, piyasa değerini yaklaşık 1,1 trilyon liraya taşıyarak Türkiye'nin en değerli şirketleri arasında ikinci sıraya yükseldi. ASELSAN'ın ardından zirvenin en yakın takipçisi konumuna gelen şirket, THY, TÜPRAŞ, Koç Holding ve Ford Otosan gibi dev şirketleri geride bıraktı. Peki, Hedef Holding sahibi Gökalp ailesi kimler?

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Finans sektöründe faaliyet gösteren Hedef Holding'in yönetimi, uzun yıllardır sermaye piyasalarında görev yapan Gökalp ailesinin üyeleri tarafından yürütülüyor. Yönetim kurulunda finans, bankacılık ve yatırım alanlarında deneyime sahip isimler bulunurken, aile üyelerinin akademik geçmişleri de gündemde. Peki, Hedef Holding sahibi Gökalp ailesi kimler?

Namık Kemal Gökalp
Başlık ResmiNamık Kemal Gökalp

HEDEF HOLDİNG SAHİBİ GÖKALP AİLESİ KİMLER?

Hedef Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Namık Kemal Gökalp yürütüyor. Finans sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Gökalp, hem akademik çalışmaları hem de profesyonel kariyeri boyunca bankacılık, sermaye piyasaları ve kurumsal finansman alanlarında görev aldı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Namık Kemal Gökalp, daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasaları ve Borsa alanında yüksek lisans yaptı. Akademik kariyerini Kadir Has Üniversitesi'nde Finans ve Bankacılık doktorasıyla sürdüren Gökalp, çeşitli finans kuruluşlarında danışmanlık ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Mehmet Ziya Gökalp
Başlık ResmiMehmet Ziya Gökalp

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ise Mehmet Ziya Gökalp yürütüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Gökalp, İstanbul Üniversitesi'nde Para ve Sermaye Piyasaları alanında yüksek lisans yaptı. Akademik çalışmalarına Kocaeli Üniversitesi'nde Sosyal Politika alanında doktora programıyla devam ediyor.

Finans sektöründe çeşitli yatırım kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapan Mehmet Ziya Gökalp, geçmişte Yeni Şafak Gazetesi'nde genel müdürlük görevini üstlenirken ekonomi yazarlığı da yaptı. Kariyerinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyeliği görevinde de bulundu.

Hedef Holding sahibi Gökalp ailesi kimler? Türkiye'nin en büyük 2. şirketi oldu!
Başlık ResmiHedef Holding sahibi Gökalp ailesi kimler? Türkiye'nin en büyük 2. şirketi oldu!

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sibel Gökalp ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Kariyerini finans sektöründe şekillendiren Sibel Gökalp, yatırım ve stratejik yönetim alanlarında uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptı. Daha önce Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevlerinde bulundu.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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