Usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan çetenin yazışmaları ortaya çıktı! Milyarlık vurgunu böyle yapmışlar

Sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan suç örgütüne ilişkin soruşturmada, örgüt lideri İbrahim Halil Babacan ile örgüt yöneticisi Uğur Gültekin arasındaki WhatsApp yazışmaları deşifre oldu. Ortaya çıkan mesajlarda, gayrimenkul değerlerini resmi kayıtlarda farklı göstermek, vergi kaçırmak ve hayali para hareketleri oluşturmak amacıyla uygulanan "çek-yatır" yönteminin tüm ayrıntılarıyla planlandığı belirlendi. Yazışmalar, yaklaşık 2,5 milyar liralık usulsüz transfer ve sahte işlemlerle yürütülen çarkın operasyonel adımlarını gün yüzüne çıkardı.

Sahte ekspertiz raporlarıyla gayrimenkul değerlerini yüksek gösterip 687 yabancıya usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan suç örgütüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Örgüt lideri İbrahim Halil Babacan ile örgüt yöneticisi Uğur Gültekin arasında geçen "çek-yatır" yazışmaları ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2 gün önce düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını, 7 şirkete el konularak kayyum atandığını açıklamıştı.

'ÇEK-YATIR' YAZIŞMALARI İFŞA OLDU

Bugün ise usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan organize suç örgütü lideri İbrahim Halil Babacan ile örgüt yöneticisi Uğur Gültekin arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Uğur Gültekin: İbrahim Bey merhaba. Mehmet Bey'in bilgisi dahilinde sattığımız bir daireye geri alıyoruz. Tapusunu almıştı. Müşteri Gurbetçi, reelde 800 bin TL'ye alıyoruz ama 1 milyon TL göstereceğiz. Müşteri bize satış vekaleti veriyor. Geçiş işlemini bugün yapacağız fakat kendisine bugün para vermeyeceğiz. Tapuyu aldıktan sonra haftaya parayı vereceğiz ama öncesinde geçişi yapalım, ülkesine dönmeden önce dedik. Onayınız olursa müşteriler birazdan burada, geçişi yapabilirim. Geçiş yapıp parayı şahsa yatıracağız, haftaya geldiğinde de şahıstan çekip kendisine vereceğiz, tapu işlemi tamamlandığında.

Usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan çetenin yazışmaları ortaya çıktı! Milyarlık vurgunu böyle yapmışlar

Halil İbrahim Babacan: Olur yapılabilir.

Uğur Gültekin: İşleme aldım İbrahim Bey. İbrahim Bey yarın Jihad Jawad geliyor. Eskiden Abdulghani Saadoon ile ortak aldığı, arkadan bu kişiyi çıkartıp yeni ödeme planı yapmıştı. Yarın gene 150 bin USD ödemesi var.

Halil İbrahim Babacan: Yarın ben olmayacağım.

Uğur Gültekin: Eski ortağı 36 bin dolar ödeme yapmıştı. Şimdi fesih hazırlanıyor. Yarın gelecek 36 bin doları kendisine iade edeceğiz. Üstüne 114 bin dolar da Jihad Jawad ekleyip geri yatıracak. Onayınız olursa çek-yatır işlemini yapalım İbrahim bey o zaman yarın.

Uğur Gültekin: İbrahim Bey günaydın. Mohammed Jihad Jawad Al Obaidi arsa ile ilgili dün Mehmet Bey ile görüşmüşler. 1 milyon 95 bin USD almışlardı biliyorsunuz. Tapu harcı yüksek geldiği için 500 bin USD olarak gösterelim dedi. Mehmet Bey ben de konuyu daha önce bize de teklif ettiler, 'görüştük' dedim. 'Olumsuz cevap verdik' dedim. Fakat Mehmet Bey, 'Mohammed Jihad Jawad Al Obaidi'na para iadesi gösterelim geçiş yapalım 500 bin USD resmi hesapta kalacak şekilde işlem yapalım sorun olmaz.' dedi. Müşteri de yarın buraya geliyor taksit ödemesi yapacak. Hem de vekalet verecek. Gelmişken Mehmet Bey'in belirttiği gibi sizin hesabınızdan ona iade gösterip 500 bin USD resmi rakam üzerinden devam edelim mi?

Uğur Gültekin: İbrahim Bey, 44 bin 16 TL 26 kuruş tapu harcı ödemesi Vakıfbank kredi kartı SMS geldi mi?



Uğur Gültekin: İbrahim Bey ÖİB bodrumdan 8.5 milyon TL Mehmet Bey'e iade geldi. Emre Bey'e ve Özgür Bey'e havale yapmıştık, onları istedim hemen. Emre Bey yolladı, Özgür Bey de birazdan yolluyor. Ferudun ile Hasan da yarın sabah bankaya gelecek. Çek-yatır yapacağım bilginiz olsun.



İbrahim Halil Babacan: Tamam.

Usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan çetenin yazışmaları ortaya çıktı! Milyarlık vurgunu böyle yapmışlar

687 KİŞİ BU YÖNTEMLE VATANDAŞLIK KAZANMIŞ

Soruşturma kapsamında, Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu ve Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği belirlenmişti. Yapılan incelemelerde 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilmişti.

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16 İLDE OPERASYON

90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlenmiş, operasyonlar kapsamında 72 şüpheli yakalanmıştı.

7 ŞİRKETE EL KONULMUŞTU

Soruşturma kapsamında 7 şirkete el konularak kayyım atandığını belirten Gürlek, ayrıca 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konulduğunu bildirmişti. Bakan Gürlek, söz konusu yöntemle vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik çalışmaların da başlatıldığını açıklamıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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