Real Madrid, 130 milyon avroluk transferi açıkladı

İspanyol devi Real Madrid, uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Yan Diomande transferinde mutlu sona ulaştı.

Real Madrid, uzun süredir gündeminde yer alan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yan Diomande'nin transferini resmen duyurdu.

DİOMANDE'DEN 7 YILLIK İMZA

Başkent ekibi, RB Leipzig ile Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yan Diomande, kendisini 30 Haziran 2033'e kadar Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

BONSERVİSİ İÇİN 130 MİLYON

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, Diomanda için Leipzig'e yaklaşık 130 milyon avro ödeyecek.

ALMANYA PERFORMANSI

Leipzig formasıyla geçen sezon 36 maça çıkan Diomande, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası