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Spor

Real Madrid, 130 milyon avroluk transferi açıkladı

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Real Madrid, 130 milyon avroluk transferi açıkladı

İspanyol devi Real Madrid, uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Yan Diomande transferinde mutlu sona ulaştı.

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Real Madrid, uzun süredir gündeminde yer alan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yan Diomande'nin transferini resmen duyurdu.

DİOMANDE'DEN 7 YILLIK İMZA

Başkent ekibi, RB Leipzig ile Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yan Diomande, kendisini 30 Haziran 2033'e kadar Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

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BONSERVİSİ İÇİN 130 MİLYON

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, Diomanda için Leipzig'e yaklaşık 130 milyon avro ödeyecek.

ALMANYA PERFORMANSI

Leipzig formasıyla geçen sezon 36 maça çıkan Diomande, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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