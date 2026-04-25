İş Bankası 2026 memur alımı başvuru süreci devam ederken adaylar son başvuru tarihi, şartlar ve İstanbul’da alım yapılacak ilçeleri araştırıyor. Memur alımı ilanına ilişkin detaylar netleşti.

Bankacılık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için İş Bankası tarafından yayımlanan memur alımı ilanı yoğun ilgi görüyor. İstanbul genelinde birçok ilçeyi kapsayan alım sürecinde başvuru tarihleri, sınav aşamaları ve başvuru kriterleri öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

İŞ BANKASI MEMUR ALIMI SON BAŞVURU NE ZAMAN?

İş Bankası memur alımı başvuruları 23 Nisan 2026 tarihinde başladı ve 27 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Adayların başvurularını bu tarihe kadar bankanın resmi kariyer platformu üzerinden tamamlaması gerekiyor. Belirlenen süre dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ALIM YAPILACAK?

İş Bankası, İstanbul genelinde toplam 34 ilçede bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere memur alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak ilçeler arasında Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu yer alıyor.

İlanda dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise ikamet şartı oluyor. Adayların başvuru sırasında belirtilen ilçelerde ikamet ediyor olması gerekiyor. Başvuru sonrasında yapılan adres değişiklikleri değerlendirmeye alınmayacak ve belirtilen ilçeler dışında yaşayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

İŞ BANKASI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak

27.04.2026 itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (27.04.1996 ve sonrası doğumlu olmak)

Askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken Mayıs 2027’ye kadar tecil ettirmiş olmak

Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olması

Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak ve kamu haklarından yoksun olmamak

Affa uğranmış olsa dahi herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak

Daha önce bankanın memur, operasyon elemanı, operasyon destek elemanı ve çağrı merkezi sınavlarında en fazla 2 kez başarısız olmak ve mülakat aşamasında elenmemiş olmak

İlanda belirtilen ilçelerde ikamet ediyor olmak (bu ilçeler dışında ikamet eden adayların başvuruları değerlendirilmez)

Haberle İlgili Daha Fazlası