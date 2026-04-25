Formula 1 İstanbul biletleri gündeme geldi. Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin 2027 itibarıyla yeniden takvime girmesiyle birlikte gözler bilet satış tarihleri ve fiyat detaylarına çevrildi. İstanbul Park’ta düzenlenecek yarış için süreç yakından takip ediliyor.

Formula 1’in Türkiye’ye dönüşünün resmiyet kazanmasının ardından motorsporları tutkunları, İstanbul’da düzenlenecek yarışlar için bilet satışlarının ne zaman başlayacağını ve bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Resmi açıklamalar sonrası organizasyon sürecine dair yeni detaylar da gündeme gelmeye devam ediyor.

FORMULA 1 İSTANBUL BİLET FİYATLARI

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si için henüz resmi bilet satış süreci başlatılmadı. 2027 yılında takvime dahil edilmesi planlanan yarış için organizasyon hazırlıkları devam ederken, bilet satış tarihine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle şu an için satışta olan bir bilet bulunmuyor.

Son yıllarda farklı ülkelerde düzenlenen yarışlar incelendiğinde, bilet satışlarının genellikle yarış tarihinden aylar önce başladığı görülüyor. Türkiye için de benzer bir takvimin izlenmesi beklenirken, satışların organizasyon planlamasının netleşmesiyle birlikte duyurulacak.

F1 İSTANBUL BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 yarışları için bilet satışlarının 2026 yılı sonu veya 2027 yılı başlarında başlaması bekleniyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun organizasyon sürecini üstlenmesiyle birlikte, satış takviminin resmi kanallar üzerinden ilan edilmesi planlanıyor.

Biletlerin satışa sunulacağı platformlar arasında Formula 1’in resmi sitesi ve yetkili bilet satış kanalları yer alacak. Özellikle İstanbul’daki yarışlara yoğun ilgi olması beklendiği için, satışların başladığı ilk dönemde yüksek talep oluşması bekleniyor.

FORMULA 1 İSTANBUL NE ZAMAN?

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si, yapılan anlaşma kapsamında 2027 yılından itibaren yeniden takvime dahil edilecek. İstanbul Park, 2027 ile 2031 yılları arasında toplam 5 sezon boyunca yarışlara ev sahipliği yapacak. Yarışların kesin tarihleri ise her sezon için Formula 1 takvimi açıklandığında netleşecek.

İstanbul Park, daha önce 2005-2011 yılları arasında ve pandemi döneminde 2020-2021 yıllarında Formula 1’e ev sahipliği yapmıştı. Özellikle ters yönlü yapısı ve efsanevi 8. virajıyla bilinen pist, sürücüler ve izleyiciler açısından şampiyonanın en dikkat çeken etapları arasında gösteriliyor.

