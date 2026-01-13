İSKİ duyurdu! 13 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
13 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Soğuk havaların gitgide arttığı şu dönemde birçok kişi arama motorlarında "13 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?" sorusunu sorgulatmaya başladı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, yağışlarla birlikte merak konusu oldu. 13 Ocak 2026 tarihli son verilere bakıldığında barajlardaki doluluk oranları, önceki günlere kıyasla sınırlı sayıda artış gösterdi. İşte İSKİ tarafından paylaşılan güncel baraj doluluk oranı...
13 OCAK İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSKİ'nin resmi internet sitesine göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 13 Ocak Salı günü yüzde 22.9 olarak kaydedildi.
12 Ocak Salı gününe kıyasla 0,89 oranında yükseliş gösteren baraj doluluk oranlarında, önümüzdeki günlerde görülecek yağışla birlikte belirgin seviyede artış yaşanacağı tahmin ediliyor.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 OCAK 2026
Ömerli Barajı: %29,98
Darlık Barajı: %36,88
Elmalı Barajı: %71,17
Terkos Barajı: %16,43
Alibey Barajı: %17,92
Büyükçekmece Barajı: %17,36
Sazlıdere Barajı: %14,38
Istrancalar Barajı: %43,95
Kazandere Barajı: %7,83
Pabuçdere Barajı: %7,83